Спортивный директор черниговской "Десны" Вадим Мельник рассказал, что клуб не сможет проводить домашние матчи еврокубков в родном городе. Руководство активно рассматривает несколько стадионов.

Спортивный директор Вадим Мельник признался в интервью Zbirna, что команда вынуждена будет проводить матчи в другом городе.

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"Десна" в поисках стадиона

По его словам, квалификацию можно будет сыграть на "Оболонь-Арене" или стадионе "Динамо" им. В. Лобановского в Киеве.

Групповой раунд могут принять НСК "Олимпийский", "Арена-Львов", "Днепр-Арена" и стадион "Черноморец". Сейчас этот вопрос на стадии проработки, поэтому окончательного решения пока нет.

Также он заявил, что не знает, когда точно домашний стадион "Десны" будет готов после реконструкции. Стадион не принадлежит городу, это государственный объект.

Спортивный директор ответил, что в матче "Динамо" – "Заря" будет болеть за красивый футбол, но полагаться нужно только на свой клуб и его силы, чтобы добыть позитивный результат для "Десны".

Сейчас команда Рябоконя занимает четвертую строчку и борется с "Динамо" и "Зарей" за серебро чемпионата. Черниговская команда отстает от соперников на 1 и 2 очка соответственно.

В 31 туре "Десну" ожидает непростой поединок против "Александрии". "Динамо" же встретится с "Зарей" в жарком матче за путевку в Лигу чемпионов.