Издание Tuttosport представило список из ста претендентов на премию Golden Boy 2020. В этом году за награду снова поборется украинский футболист.

Цитаишвили единственный украинский номинант Среди номинантов из украинских футболистов – хавбек киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили. Об этом сообщает Tuttosport. Кстати Чемпионы мира 2019: какая судьба постигла лидеров украинской команды после успешного Мундиаля Также в списке есть еще один представитель чемпионата Украины. На награду претендует бразильский полузащитник "Шахтера" Тете. Среди именитых футболистов на премию претендуют: Эрлинг Голанд ("Боруссия" Д)

Каллум Хадсон-Одои ("Челси")

Альфонсо Дэвис ("Бавария")

Ансуи Фати ("Барселона")

Фил Фоден ("Манчестер Сити") Проголосовать можно на сайте Tuttosport. Что такое Golden Boy? Ежегодная награда лучшему футболисту Европы до 21 года. Вручается с 2003 года. Награда была учреждена главным редактором газеты Tuttosport. В прошлом году украинец Андрей Лунин стал 15-м в голосовании. Победу Ежегодная награда лучшему футболисту Европы до 21 года. Вручается с 2003 года. Награда была учреждена главным редактором газеты Tuttosport. В прошлом году украинец Андрей Лунин стал 15-м в голосовании. Победу одержал Жоау Феликс.