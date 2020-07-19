Василь Ломаченко отримав дату бою проти Теофімо Лопеса. Футболіст збірної України Богдан Бутко міг перехворіти на коронавірус. Такими були головні новини спорту в Україні та світі в суботу, 18 липня.

Дата бою Ломаченко – Лопес

Бій між українцем Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом стає все більш реальним. Американський боксер заявив, що поєдинок відбудеться 3 жовтня. Таку ж дату перед тим озвучував і промоутер Боб Арум.

Сам Ломаченко підтримує форму поки вдома – бігає по узбережжю Чорного моря. Під час такої пробіжки він навіть став жертвою жарту від Олександра Усика.

"Десна" не зіграє єврокубки в Чернігові

Невтішна новина для вболівальників "Десни" – команда не зіграє свої матчі в рідному місті в Лізі Європи. Все через те, що стадіон "Десни" не відповідає вимогам УЄФА. І якщо кваліфікаційні раунди команда зможе зіграти на "Оболонь-Арені" або стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського у Києві, то матчі групового етапу "Десна" проведе, скоріш за все, в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

Коронавірус у Бутка

Футболіст польського "Леха" Богдан Бутко зізнався, що, ймовірно, перехворів на коронавірус. При цьому зробив це потайки. Офіційного підтвердження цьому немає, але за словами гравця, у нього є схильність до коронавірусу, а в крові, швидше за все, антитіла.

Варто додати, що за "Лех" Бутко виступає на правах оренди. Контракт гравця належить донецькому "Шахтарю". А сам футболіст неодноразово викликався до збірної України.

Прикра поразка Світоліної

Еліна Світоліна не змогла вийти у другий поспіль фінал мінітурніру в Берліні. У півфіналі вона поступилася Анастасії Севастовій – двічі по 1:6. При цьому ці тенісистки між собою зіграли у півфіналі попереднього турніру, і тоді сильнішою виявилася саме українка.

Новий ультиматум Смалійчука щодо "Карпат"

Співвласник "Карпат" Олег Смалійчук може розпустити команду. Станеться це у тому випадку, якщо клуб не отримає ліцензію для участі у Першій лізі. ЗМІ пишуть, що Смалійчук не має наміру фінансувати команду, якщо вона виступатиме в аматорах чи в Другій лізі.

Варто додати, що з ліцензуванням у "Карпат" можуть виникнути проблеми. Все через заборгованість у 5 мільйонів євро, яка тягнеться за клубом.

Цитаішвілі претендує на нагороду Golden Boy

Півзахисник "Динамо" та молодіжної збірної України Георгій Цитаішвілі все ще залишається серед претендентів на нагороду найкращому молодому гравцю Європи Golden Boy. Він серед 80 молодих футболістів, які залишилися після першого раунду.

Також у списку є ще один представник чемпіонату України. На нагороду претендує бразильський півзахисник "Шахтаря" Тете.

Загибель фігуристки Александровської в Росії

У Москві загинула фігуристка Катерина Александровська. Причиною смерті 20-річної дівчини стало падіння з вікна з 6-го поверху. Тіло виявили під вікнами будинку. Попередня причина загибелі – самогубство.

Варто відзначити, що Катерина Александровська виступала за Австралію у міжнародних змаганнях.