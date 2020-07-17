В четверг, 16 июля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных новостях читайте в обзоре Спорт24.

"Динамо" победило "Зарю" и поднялось на второе место в УПЛ

В главном поединке за второе место между "Динамо" и "Зарей" сильнее оказались киевляне. Они первыми пропустили уже на 2-й минуте. Но еще до перерыва забили трижды. И победили. Теперь "Динамо" опережает "Зарю" на два очка.

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Учитывая, что "Динамо" в следующем туре будет играть против "Колоса", а "Заре" нужно принимать "Десну", то шансов на серебряные медали больше у киевлян.

Арбитра матча "Агробизнес – "Минай" Иванова избили после игры

После матча между лидерами первой лиги "Агробизнес" – "Минай" избили арбитра встречи Юрия Иванова. По данным журналистов, избили арбитра прямо на стадионе в судейской комнате. После этого он отправился в полицию, чтобы снять побои.

В этом матче арбитр показал сразу восемь желтых карточек игрокам "Агробизнеса". А "Минай" победил, забив два гола уже в конце встречи. При этом второй гол гости забили с пенальти.

Юрий Иванов написал заявление в полицию на президента "агробизнеса" Олега Собуцкого. По словам Иванова, Собуцкий после матча нанес ему телесные повреждения. Иванов просит привлечь Собуцкого к уголовной ответственности.

У Ломаченко могут отобрать титул чемпиона мира

На кону поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Лопес выставит на кон пояс IBF, а украинец – титулы WBC, WBA и WBO. Впрочем, звание чемпиона мира по версии WBC остается под вопросом.

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Причина в том, что в прошлом году WBC сделала Ломаченко франчайзинговыми чемпионом и он не может потерять этот титул. Теофимо Лопес-старший, отец Лопеса, заявил, что его сын в случае победы над Ломаченко получит пояс WBC.

Лопес-старший утверждает, что в случае победы над Ломаченко его сын объединит все четыре пояса в одну ночь – IBF, WBC, WBA и WBO.

Ломаченко – Лопес: когда состоится бой

Недавно WBC официально объявила, что бой между Ломаченко и Лопесом пройдет в сентябре 2020 года.

Но промоутер Боб Арум (Top Rank), который организует бой, сообщил, что встреча состоится 3 октября в Лас-Вегасе (США).

На каком месте сборная Украины в рейтинге ФИФА 2020

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных по футболу. Украина по-прежнему занимает 24-ю строчку, имея 1 537 баллов.

В июльском рейтинге сборная Украины, как и в предыдущие месяцы, находится на 24-м месте. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 15-я.