Главный арбитр матча 24 тура Первой лиги Украины "Агробизнес" – "Минай" (0:2) Юрий Иванов написал заявление в полицию на президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого.

По словам Иванова, Собуцкий после матча нанес ему телесные повреждения. Иванов просит привлечь Собуцкого к уголовной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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"Прошу вас привлечь к уголовной ответственности президента футбольного клуба "Агробизнес" Собуцкого Олега Николаевича, который 15.07.2020 около 20 часов 00 минут находясь в помещении для арбитров на стадионе "Юность" в г. Волочиск, где, действуя умышленно, из-за внезапно возникших неприязненных отношений, нанес мне телесные повреждения", – говорится в заявлении судьи.

Что произошло в матче "Агробизнес" – "Минай"?

Арбитр показал восемь желтых карточек игрокам "Агробизнеса". В середине первого тайма Иванов не назначил пенальти в ворота "Миная", хотя эпизод был спорный.

"Минай" победил, забив два гола уже в конце встречи. При этом второй гол гости забили с пенальти.

До этого матча "Агробизнес" был на первом месте в турнирной таблице. Зато после игры с "Минаем" команда опустилась на третью строчку.

Ее обошли "Ингулец", который со скандалом победил "Прикарпатье", а также и "Минай".

Впрочем, руководство "Агробизнеса" открыто заявило, что команда не будет подниматься в УПЛ в этом сезоне.

Фото избитого арбитра

Директор телеканалов "Футбол 1,2,3" Александр Денисов опубликовал фотографию лица Юрия Иванова после избиения. Денисов также сообщил, что арбитр был избит сразу после игры.

"Били в основном по корпусу, но влетело и по лицу", – написал Денисов в инстаграме.