После матча между лидерами Первой лиги "Агробизнес" – "Минай" избили арбитра встречи Юрия Иванова.

Об избиении арбитра матча Юрия Иванова сообщает телеграм-канал "Бомбардир".

В то же время: "Футбол продажный, "Ингулец" – это позорная команда барыг", – мэр Франковска после поражения

По данным журналистов, избили арбитра непосредственно на стадионе в судейской комнате. После этого он отправился в полицию, чтобы снять побои.

В этом матче арбитр показал сразу восемь желтых карточек игрокам "Агробизнес". А "Минай" победил, забив два гола уже в конце встречи. При этом второй гол гости забили с пенальти.

Стоит отметить, что до этого матча "Агробизнес" был на первом месте в турнирной таблице. Зато после игры с "Минаем" команда опустилась на третью строчку. Ее обошли "Ингулец", который тоже со скандалом победил "Прикарпатье", а также и "Минай".

Напомним, что руководство "Агробизнеса" заявило, что команда не будет подниматься в УПЛ в этом сезоне, даже если получит такое право.