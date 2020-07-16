16 июля "Десна" сыграла с "Александрией" в матче 31 тура УПЛ. Поединок закончился неожиданной победой "горожан".

Десна – Александрия 1:3

Голы: Тамм, 8 - Шастал, 32, Мишенко, 57, Задерака, 62

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Команды УПЛ подошли к финальной части сезона в условиях большой напряженности в зоне борьбы за место в квалификации Лиги чемпионов. Возможность попасть в наиболее влиятельный клубный турнир Старого Света была только одна, а вот претендуют на нее в равной степени сразу три команды.

Перед матчем был вполне вероятен такой сценарий, что один из участников имел все шансы отвалиться от этой гонки уже по итогам этого тура. К сожалению для "Десны", именно команда Александра Рябоконя была ближе всех к этому сценарию, ведь и так отставала от "Динамо" на два очка, потеря баллов в матче с "Александрией" оказалась роковой.

Черниговцы ожидаемо первыми открыли счет в матче. И произошло это на 8-й минуте, когда ошибся на выходе из ворот Билык при подаче углового с правого фланга, а Тамм из ближнего угла вратарской точно пробил головой.

Гости матча в Чернигове сравняли паритет еще в первом тайме. Шастал расстрелял левую "девятку" чужих ворот, подловив отскок мяча вблизи к чужим владениям.

Начало второго тайма сыграло злую шутку с "Десной", которая боролась за место в розыгрыше Лиги чемпионов. На 57-й минуте гениальный заброс от Ковальца в правый угол чужой вратарской и расстрел от Мишенко ударом в ближний угол привели ко второму пропущенному голу "Десны".

А через четыре минуты "горожане" закрепили свое преимущество, установив окончательный счет в игре. С правого фланга мягко навесил в центр штрафной Мирошниченко, а в одно касание замкнул этот пас Задерака – 1:3.

Десна – Александрия видеообзор матча