В матче между "Динамо" и "Зарей" могла определиться судьба второго места в чемпионате. Победу одержали киевляне, однако они пока еще не гарантировали себе серебряные медали чемпионата.

Динамо – Заря 3:1

Голы: Цыганков, 14, 34, Сидорчук, 15 – Громов, 2

Это был матч за второе место. Команды перед этой игрой разделяло одно очко. "Заря" была на втором месте, а "Динамо" – третье. В случае поражения "Динамо", киевский клуб терял бы возможность занять второе место.

Команды в этом сезоне сыграли трижды – по одной победе каждого клуба, еще один матч закончился вничью.

За "Зарю" в этом матче выступал четвертый вратарь Дмитрий Мацапура. Никита Шевченко остался в запасе, а Заури Махарадзе и Никола Васил травмированы.

Начало матча выдалось не самым лучшим для "Динамо". "Зари" удалась быстрая атака, Кендзера пытался выбить мяч в подкате из-под ног соперника, но только протолкнул его в ход. Таким подарком как следует воспользовался Громов, который реализовал выход на ворота Бущана. Это второй гол нападающего в этом сезоне. Первый он забил тоже в ворота "Динамо".

К этим проблемам добавилась и травма Вербича. Поэтому уже на 10-й минуте Михайличенко пришлось делать вынужденную замену – на поле вышел Русин.

Результативные пасы Буяльского

И уже на 15-й минуте "Динамо" не только сравняло счет, но и было впереди. К обоим голам причастен Буяльский. Именно он отдал пас на Цыганкова, который в касание пробил в верхний угол ворот. Мацапура хоть и вскинул руки, среагировав на удар, но мяч отбить не сумел.

А через минуту после гола Цыганкова отличился Сидорчук. Полузащитник нанес мощный удар в дальний угол.

Игра продолжилась на встречных курсах, и "Заря" даже забила гол. Опять отличился Громов после подачи с углового. Но перед тем он нагло оттолкнул Караваева при подаче. Впоследствии пробивал Кочергин – рикошет и мимо ворот. Еще однажды киевлян спас Бущан.

Третий гол в ворота "Зари" влетел после удара Цыганкова. Русин получил пас на ход и наносил удар. Но его заблокировали. Мяч завис в воздухе в штрафной "Зари", и Цыганков в борьбе пробил головой под штангу.

Сухой второй тайм

Во втором тайме проблемы с травмированными в составе "Динамо" продолжились – вместо Бурды вышел Попов.

Русин "запорол" момент, если не сумел как следует распорядиться мячом при выходе три на одного. У противоположных ворот сократить отставание в счете мог Лунев, но он не дотянулся до мяча после выстрела Громова.

Абу Ханна, который вышел в "Заре", даже спас свою команду от пропущенного гола. С первым ударом Мацапура справился, но мяч отлетел к Буяльскому. Мощный удар полузащитника, и игрок "Зари" головой выбил мяч почти с линии ворот.

"Динамо" побеждает и поднимается на второе место. Команда теперь на два очка опережает "Зарю". В воскресенье киевляне сыграют против "Колоса". Луганчане будут принимать "Десну". Черниговская команда неожиданно уступила дома "Александрии" и потеряла возможность обойти "Зарю" и подняться на третье место. Между обеими командами осталось два очка разницы.