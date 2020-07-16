Лопес – лучший, люди слепы, если этого не видят: отец боксера о бое с украинцем
Лопес-старший рассказал, что считает своего сына лучшим боксером современности. Он отмечает, что пауза перед поединком пойдет на пользу как Лопесу, так и украинцу Ломаченко.
Отец поделился ожиданиями от боя своего сына против чемпиона WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко в интервью PepTalkUK.
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Новый король бокса?
По его словам, во время паузы Ломаченко точно не молодеет, но в целом перенос боя выгоден для обоих боксеров.
Украинец получит преимущество, чтобы больше подготовиться к поединку, потому что Лопес выступает в этом весе уже в течение семи лет.
Он признался, что все хотят увидеть эту встречу, потому вся команда американца стремится показать всем, что Лопес сильнее.
Мой сын – лучший боксер в мире. Если люди этого не видят, то они, видимо, слепые. И мы это докажем, как и всегда. Я предвидел это еще два года назад, теперь мы пришли к этому моменту.
Все, что предполагал Лопес-старший, таки сбылось. Возможно, теперь весь боксерский мир увидит, что у него появился новый король.
Ломаченко – Лопес: главное
- Бой между боксерами должен был состояться еще 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в США.
- Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся со зрителями на трибунах.
- Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Именно на арене этого клуба может состояться поединок.
- Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.
- В WBC заявляли, что встреча боксеров пройдет в сентябре. Но поединок перенесут на октябрь. Промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что бой пройдет 3 октября. Об этом сообщает Boxing Scene.
- Сейчас поединок вообще может сорваться.