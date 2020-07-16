Лопес-старший рассказал, что считает своего сына лучшим боксером современности. Он отмечает, что пауза перед поединком пойдет на пользу как Лопесу, так и украинцу Ломаченко.

Отец поделился ожиданиями от боя своего сына против чемпиона WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко в интервью PepTalkUK.

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Новый король бокса?

По его словам, во время паузы Ломаченко точно не молодеет, но в целом перенос боя выгоден для обоих боксеров.

Украинец получит преимущество, чтобы больше подготовиться к поединку, потому что Лопес выступает в этом весе уже в течение семи лет.

Он признался, что все хотят увидеть эту встречу, потому вся команда американца стремится показать всем, что Лопес сильнее.

Мой сын – лучший боксер в мире. Если люди этого не видят, то они, видимо, слепые. И мы это докажем, как и всегда. Я предвидел это еще два года назад, теперь мы пришли к этому моменту.

Все, что предполагал Лопес-старший, таки сбылось. Возможно, теперь весь боксерский мир увидит, что у него появился новый король.

Ломаченко – Лопес: главное