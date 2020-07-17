У четвер, 16 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Динамо" перемогло "Зорю" та піднялося на друге місце в УПЛ

В головному двобої за друге місце між "Динамо" та "Зорею" сильнішими виявилися кияни. Вони першими пропустили вже на 2-й хвилині. Але ще до перерви забили тричі. І перемогли. Тепер "Динамо" випереджає "Зорю" на два очки.

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Зважаючи, що "Динамо" в наступному турі грати проти "Колоса", а "Зорі" приймати "Десну", то шанси на срібні медалі більші у киян.

Арбітра матчу "Агробізнес" – "Минай" Іванова побили після гри

Після матчу між лідерами Першої ліги "Агробізнес" – "Минай" побили арбітра зустрічі Юрія Іванова. За даними журналістів, побили арбітра безпосередньо на стадіоні у суддівській кімнаті. Після цього він відправився до поліції, щоб зняти побої.

У цьому матчі арбітр показав одразу вісім жовтих карток гравцям "Агробізнесу". А "Минай" переміг, забивши два голи вже наприкінці зустрічі. При цьому другий гол гості забили з пенальті.

Юрій Іванов написав заяву в поліцію на президента "Агробізнесу" Олега Собуцького. За словами Іванова, Собуцький після матчу завдав йому тілесні ушкодження. Іванов просить залучити Собуцького до кримінальної відповідальності.

У Ломаченка можуть відібрати титул чемпіона світу

На кону поєдинку між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Лопес виставить на кін пояс IBF, а українець – титули WBC, WBA та WBO. Втім, звання чемпіона світу за версією WBC залишається під питанням.

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Причина в тому, що торік WBC зробила Ломаченка франчайзинговими чемпіоном і він не може втратити цей титул. Теофімо Лопес-старший, батько Лопеса, – заявив, що його син у разі перемоги над Ломаченком отримає пояс WBC.

Лопес-старший стверджує, що у випадку перемоги над Ломаченком його син об'єднає всі чотири пояси в одну ніч – IBF, WBC, WBA та WBO.

Ломаченко – Лопес: коли відбудеться бій

Нещодавно WBC офіційно оголосила, що бій між Ломаченком і Лопесом пройде у вересні 2020 року.

Але промоутер Боб Арум (Top Rank), який організовує бій, повідомив, що зустріч відбудеться 3 жовтня у Лас-Вегасі (США).

На якому місці збірна України в рейтингу ФІФА 2020

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила світовий рейтинг національних збірних з футболу. Україна надалі посідає 24-у сходинку, маючи 1537 балів.

У липневому рейтингу збірна України, як і в попередні місяці, перебуває на 24-му місці. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.