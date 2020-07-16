На кону поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Лопес выставит на кон пояс IBF, а украинец – титулы WBC, WBA и WBO. Впрочем, звание чемпиона мира по версии WBC остается под вопросом.

Причина в том, что в прошлом году WBC сделала Ломаченко франчайзинговыми чемпионом, и он не может потерять этот титул. Теофимо Лопес-старший, отец Лопеса, заявил, что его сын в случае победы над Ломаченко получит пояс WBC. Об этом сообщает XSport.

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Ломаченко потеряет титул WBC?

Лопес-старший утверждает, что в случае победы над Ломаченко его сын объединит все четыре пояса в одну ночь – IBF, WBC, WBA и WBO.

И не говорите о трех – мы заберем все четыре пояса. Мне сказали, что нам дадут пояс WBC, как только мы уложим Ломаченко. Я не знаю, что они дадут сыну – франчайзинговый пояс, обычный или что-то еще – он заберет титул WBC. Все, что есть у Ломаченко, будет нашим,

– заявил отец Лопеса.

Что такое франчайзинговый чемпион ?

Статус предоставляет WBC. Соответствующее звание имеют Ломаченко и Сауль Альварес. Звание не подлежит передаче. Статус позволяет избегать обязательных поединков, а формально пояс чемпиона достается другому боксеру. Ломаченко в 2019 году выиграл пояс WBC, но титул оказался у Девина Хейни.

Команда Лопеса пытается заключить контракт на бой с Ломаченко, чтобы статус франчайзингового чемпиона также был на кону.

"Мы хотим, чтобы все было в наборе. Мы хотим поставить точку в этой игре. Для этого нам нужны все пояса", – отметил Лопес-старший.

Контракт на бой не подписан

Недавно WBC официально объявила, что бой между Ломаченко и Лопесом пройдет в сентябре 2020 года.

Но промоутер Боб Арум (Top Rank), который организует бой, сообщил, что встреча состоится 3 октября в Лас-Вегасе (США).

В то же время инсайдер Майк Коппинджер (The Athletic) заявил, что пока преждевременно говорить о том, что бой состоится 3-го октября.

По его информации, стороны не заключали контракт даже на бой, который был запланирован на 30 мая.