"Лион" стал последним полуфиналистом Лиги чемпионов сезона 2019/2020, а Льюис Хэмилтон получил очередной поул на Гран-при Испании. Дайджест новостей спорта за 15 августа – читайте далее в материале.

Лига чемпионов

В последнем четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2019/2020 встречались английский "Манчестер Сити" и французский "Лион". Об этом сообщает 24 канал.

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Победу одержали футболисты французского клуба. "Лион" открыл счет в первом тайме благодаря точному удару Корне.

После перерыва Де Брюйне сравнял счет, но очень быстро "Лион" восстановил преимущество.

Дубль Дембеле принес французам сенсационную победу.

Поул Хэмилтона

В Барселоне состоялась квалификация 6-го в сезоне этапа Формулы-1 сезона-2020. Квалификацию гран-при Испании выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Вторым в воскресенье будет стартовать партнер Хэмилтона по команде – Валттери Боттас. Третье место занял Макс Ферстаппен из Red Bull.

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Второй раз подряд в топ-10 не попал гонщик Ferrari Себастьян Феттель. В то же время впервые в сезоне в топ-15 попала команда Alfa Romeo.

С 15-го места в воскресенье стартует Кими Райкконен.

Швед покинул "Селтик" Футболист сборной Украины Марьян Швед следующий сезон проведет не в шотландском "Селтике". Украинский арендовал бельгийский клуб "Мехелен". Вингер "Селтика" Марьян Швед перешел в "Мехелен" на правах аренды. Соглашение с 23-летним украинцем рассчитано на сезон 2020/21 и включает право выкупа.

️ Hij is nog wat verlegen, maar wat kan onze nieuwkomer Marian toch lekker ballen #nomatterwhat pic.twitter.com/HKuer4ciYd — KV Mechelen (@kvmechelen) August 15, 2020

Новый клуб Шведа набрал 4 очка в стартовых двух турах чемпионата Бельгии и пока лидирует в турнирной таблице.

В прошлом сезоне команда финишировала 6-й и осталась без еврокубков.

"Динамо" снова победило с Луческу

"Динамо" одержало вторую победу при Мирче Луческу. В контрольном матче вице-чемпион Украины разгромил скромное "Полесье" – 5:1.

После первого тайма "Динамо" обеспечило себе комфортное преимущество – 4:0.

На 12-й минуте счет в игре открыл Владислав Супряга. Через 12 минут преимущество "бело-синих" удвоил Буяльский. К концу тайма Супряга оформил дубль, а Шапаренко отличился в компенсированное время.

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Сразу после перерыва гостям удалось сократить отставание. Результативным ударом на 52-й минуте отличился Галенко. Киевский клуб ответил решающим 5-м голом Дуэлунда на 78 минуте.

В итоге "Динамо" одержало крупную победу и продолжает готовиться к старту сезона.