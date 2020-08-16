"Лион" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, поул Хэмилтона: главные новости спорта 15 августа
"Лион" стал последним полуфиналистом Лиги чемпионов сезона 2019/2020, а Льюис Хэмилтон получил очередной поул на Гран-при Испании. Дайджест новостей спорта за 15 августа – читайте далее в материале.
Лига чемпионов
В последнем четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2019/2020 встречались английский "Манчестер Сити" и французский "Лион". Об этом сообщает 24 канал.
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Победу одержали футболисты французского клуба. "Лион" открыл счет в первом тайме благодаря точному удару Корне.
После перерыва Де Брюйне сравнял счет, но очень быстро "Лион" восстановил преимущество.
Дубль Дембеле принес французам сенсационную победу.
Поул Хэмилтона
В Барселоне состоялась квалификация 6-го в сезоне этапа Формулы-1 сезона-2020. Квалификацию гран-при Испании выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
Вторым в воскресенье будет стартовать партнер Хэмилтона по команде – Валттери Боттас. Третье место занял Макс Ферстаппен из Red Bull.
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Второй раз подряд в топ-10 не попал гонщик Ferrari Себастьян Феттель. В то же время впервые в сезоне в топ-15 попала команда Alfa Romeo.
С 15-го места в воскресенье стартует Кими Райкконен.
Новый клуб Шведа набрал 4 очка в стартовых двух турах чемпионата Бельгии и пока лидирует в турнирной таблице.
В прошлом сезоне команда финишировала 6-й и осталась без еврокубков.
"Динамо" снова победило с Луческу
"Динамо" одержало вторую победу при Мирче Луческу. В контрольном матче вице-чемпион Украины разгромил скромное "Полесье" – 5:1.
После первого тайма "Динамо" обеспечило себе комфортное преимущество – 4:0.
На 12-й минуте счет в игре открыл Владислав Супряга. Через 12 минут преимущество "бело-синих" удвоил Буяльский. К концу тайма Супряга оформил дубль, а Шапаренко отличился в компенсированное время.
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Сразу после перерыва гостям удалось сократить отставание. Результативным ударом на 52-й минуте отличился Галенко. Киевский клуб ответил решающим 5-м голом Дуэлунда на 78 минуте.
В итоге "Динамо" одержало крупную победу и продолжает готовиться к старту сезона.