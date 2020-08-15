Футболист сборной Украины Марьян Швед следующий сезон проведет не в шотландском "Селтике". Украинца арендовал бельгийский клуб "Мехелен".

Вингер "Селтика" Марьян Швед перешел в" Мехелен " на правах аренды. Об этом сообщает сайт бельгийского клуба.

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TRANSFER I Er is een extra rechtsvoor gearriveerd in Mechelen. Marian Shved komt over van @CelticFC.

Welkom, Marian #nomatterwhat



Meer info https://t.co/ye4gjBN5lc pic.twitter.com/9VHj0sZ0pi — KV Mechelen (@kvmechelen) August 15, 2020

Детали трансфера

Соглашение с 23-летним украинцем рассчитано на сезон 2020/21 и включает право выкупа.

️ Hij is nog wat verlegen, maar wat kan onze nieuwkomer Marian toch lekker ballen #nomatterwhat pic.twitter.com/HKuer4ciYd — KV Mechelen (@kvmechelen) August 15, 2020

Новый клуб Шведа набрал 4 очка в стартовых двух турах чемпионата Бельгии и пока лидирует в турнирной таблице.

В прошлом сезоне команда финишировала 6-й и осталась без еврокубков.

Карьера Шведа в Шотландии

Швед перешел в шотландский клуб из "Карпат" в январе 2019 года, но с тех пор только трижды сыграл за клуб.

В активе украинца один гол в Лиге чемпионов. Контракт Шведа с "Селтиком" действует до лета 2023 года.