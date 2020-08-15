Швед официально покинул "Селтик" и перешел в бельгийский клуб
Футболист сборной Украины Марьян Швед следующий сезон проведет не в шотландском "Селтике". Украинца арендовал бельгийский клуб "Мехелен".
Вингер "Селтика" Марьян Швед перешел в" Мехелен " на правах аренды. Об этом сообщает сайт бельгийского клуба.
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Детали трансфера
Соглашение с 23-летним украинцем рассчитано на сезон 2020/21 и включает право выкупа.
Новый клуб Шведа набрал 4 очка в стартовых двух турах чемпионата Бельгии и пока лидирует в турнирной таблице.
В прошлом сезоне команда финишировала 6-й и осталась без еврокубков.
Карьера Шведа в Шотландии
Швед перешел в шотландский клуб из "Карпат" в январе 2019 года, но с тех пор только трижды сыграл за клуб.
В активе украинца один гол в Лиге чемпионов. Контракт Шведа с "Селтиком" действует до лета 2023 года.