"Ліон" став останнім півфіналістом Ліги чемпіонів сезону 2019/2020, а Льюїс Хемілтон здобув черговий поул на гран-прі Іспанії. Дайджест новин спорту за 15 серпня – читайте далі у матеріалі.

Ліга чемпіонів

В останньому чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 зустрічалися англійський "Манчестер Сіті" та французький "Ліон". Про це повідомляє 24 канал.

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Перемогу здобули футболісти французького клубу. "Ліон" відкрив рахунок у першому таймі завдяки точному удару Корне.

По перерві Де Брюйне зрівняв рахунок, але дуже швидко "Ліон" відновив перевагу.

Дубль Дембеле приніс французам сенсаційну звитягу.

Поул Хемілтона

У Барселоні відбулася кваліфікація 6-го у сезоні етапу Формули-1 сезону-2020. Кваліфікацію гран-прі Іспанії виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Другим у неділю стартуватиме партнер Хемілтона по команді – Валттері Боттас. Третє місце виборов Макс Ферстаппен з Red Bull.

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Вдруге поспіль у топ-10 не потрапив гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Натомість вперше у сезоні до топ-15 потрапила команда Alfa Romeo.

З 15-го місця у неділю стартуватиме Кімі Ряйкконен.

Швед покинув "Селтік"

Футболіст збірної України Мар'ян Швед наступний сезон проведе не в шотландському "Селтіку". Українця орендував бельгійський клуб "Мехелен".

Вінгер "Селтіка" Мар'ян Швед перейшов у "Мехелен" на правах оренди.

Угода з 23-річним українцем розрахована на сезон 2020/21 і включає право викупу.

️ Hij is nog wat verlegen, maar wat kan onze nieuwkomer Marian toch lekker ballen #nomatterwhat pic.twitter.com/HKuer4ciYd — KV Mechelen (@kvmechelen) August 15, 2020

Новий клуб Шведа набрав 4 очки в стартових двох турах чемпіонату Бельгії і поки лідирує в турнірній таблиці.

У минулому сезоні команда фінішувала 6-ю і залишилася без єврокубків.

"Динамо" знову перемогло з Луческу

"Динамо" здобуло другу перемогу при Мірчі Луческу. У контрольному матчі віцечемпіон України розгромив скромне "Полісся" – 5:1.

Після першого тайму "Динамо" забезпечило собі комфортну перевагу – 4:0.

На 12-й хвилині рахунок у грі відкрив Владислав Супряга. Через 12 хвилин перевагу "біло-синіх" подвоїв Буяльський. До завершення тайму Супряга оформив дубль, а Шапаренко відзначився у компенсований час.

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Відразу по перерві гостям вдалося скоротити відставання. Результативним ударом на 52-й хвилині відзначився Галенко. Київський клуб відповів вирішальним 5-м голом Дуелунда на 78 хвилині.

У підсумку "Динамо" здобуло розгромну перемогу та продовжує готуватися до старту сезону.