Бывший нападающий "Шахтера" и "Днепра" Евгений Селезнев может вернуться в чемпионат Украины. Футболистом вроде бы интересуется киевское "Динамо".

"Динамо" рассматривает кандидатуру нападающего Евгения Селезнева. Об этом сообщает ютуб-шоу "ТаТоТаке".

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Селезнев – креатура Луческу

Сообщается, что форвард интересен главному тренеру киевлян Мирче Луческу. Румынский специалист работал с Евгением, когда возглавлял "Шахтер".

Всего Евгений провел за "Шахтер" 74 матча и забил 30 голов.

Селезнев может бесплатно перейти в "Динамо"

35-летний Селезнев в минувшем сезоне выступал за "Бурсаспор" во втором дивизионе чемпионата Турции.

Селезнев провел 28 матчей, забив 10 голов. По информации Transfermarkt, с 4-го августа форвард стал свободным агентом.

Таким образом, Евгений может присоединиться к "Динамо" бесплатно.