Киевское "Динамо" одержало вторую победу при Мирче Луческу. В контрольном матче вице-чемпион Украины разгромил скромное "Полесье".

Динамо – Полесье 5:1

Голы: Супряга, 12, 37, Буяльский, 24, Шапаренко, 45 + 1, Дуэлунд, 78 – Галенко, 52

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Уже по итогам первого тайма "Динамо" обеспечило себе чрезвычайно комфортное преимущество. Об этом сообщает 24 канал.

На 12-й минуте счет в игре открыл Владислав Супряга. Форвард оформил второй гол после возвращения в "Динамо".

Через 12 минут преимущество "бело-синих" удвоил Буяльский. К концу тайма Супряга оформил дубль, а Шапаренко отличился в компенсированное время.

Сразу после перерыва гостям удалось сократить отставание. Результативным ударом на 52-й минуте отличился Галенко.

Киевский клуб ответил 5-м голом на 78 минуте. Свою фамилию на табло зажег датский легионер Миккель Дуэлунд.

Гол Дуэлунда стал последним в матче. В итоге "Динамо" одержало крупную победу и продолжает готовиться к старту сезона.

Первый официальный матч в сезоне 2020/2021 "Динамо" сыграет уже 21-го августа. Столичный клуб в рамках чемпионата Украины встретится с "Олимпиком".