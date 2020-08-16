Французский "Лион" сенсационно стал полуфиналистом Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Французы выбили в четвертьфинале английский "Манчестер Сити".

Манчестер Сити – Лион 1:2

Голы: Де Брюйне, 69 – Корне, 24, Дембеле, 79, 87

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На пути в четвертьфинал оба клуба выбили грозных соперников, пишет 24 канал. "Манчестер Сити" прошел мадридский "Реал", а "Лион" сенсационно выбил туринский "Ювентус".

Интриги встречи добавляла очная статистика команд. Клубы встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2018/2019. Тогда англичане не смогли выиграть у "Лиона". Игра во Франции завершилась ничьей, а вот в Англии победу отпраздновал "Лион".

Ход четвертьфинального матча

Уже на третьей минуте игры в "Манчестер Сити" возник острый момент. Стерлинг в стиле Дэвиса ворвался в штрафную "Лиона" и прострелил. И защитник французского клуба не позволил мячу дойти до Жезуса или Де Брюйне.

"Лион" ответил остро на 10 минуте. Маркал после розыгрыша углового мощно пробил из-за пределов штрафной. И Эдерсон уверенно зафиксировал мяч в своих руках.

Что интересно, "Манчестер Сити" отдал инициативу "Лиону", который долгое время играл первым номером. На 24 минуте подопечным Руди Гарсии удалось достичь результата.

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Кайл Уокер не придерживался офсайдной линии при передаче на Екамби. Гарсия остановил нападающего "Лиона", но мяч оказался в Корне. Тот с дальней дистанции попал в угол – 1:0.

Сильной стороной "горожан" были стандарты в исполнении Де Брюйне. Но голкипер "Лиона" Лопеш демонстрировал прекрасную реакцию.

На 43 минуте "Сити" удалось создать момент в штрафной "Лиона". Стерлинг прострелил на Родри, который нанес удар низом. Лопеш со второй попытки забрал мяч в руки.

В компенсированное к первому тайму время еще один момент упустил Стерлинг.

Сразу после перерыва футболисты "Манчестер Сити" начали спешить и пытались увеличить темп. В то же время "Лион" заметно тянул время и долго разыгрывал все стандарты.

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На 56 минуте Пеп Гвардиола сделал рискованную замену: испанец снял опорника Фернандиньо и выпустил атакующего хавбека Мареза.

Во втором тайме Де Брюйне продолжил выполнять острые штрафные: на 60-й минуте бельгиец был близок, чтобы отличиться, но Лопеш в очередной продемонстрировал великолепную реакцию.

На 69 минуте шансы "Манчестер Сити" на полуфинал спас Де Брюйне. Стерлинг получил прекрасную передачу на ход и после входа в штрафную отпасовал на Де Брюйне. Бельгиец одним прикосновением направил мяч в угол.

После забитого гола "горожане" начали действовать агрессивно и оголять тылы. Это позволило "Лиону" проводить контратаки, которых во втором тайме стало меньше. Впрочем, острые моменты все больше возникали у англичан.

Неожиданно на 79-й минуте у "Лиона" прошла результативная атака. Французы перехватили мяч в центре поля и стремительно бросились в атаку. Дембеле вышел один на один с Эдерсоном и прошил бразильского голкипера.

Арбитр мог отменить гол, ведь Экамби, который остроумно пропустил мяч на Дембеле, был в офсайде. И игрок "Лиона" не принимал активного участия в атаке, так офсайд не было зафиксировано.

Стопроцентный шанс сравнять счет на 86 минуте был у Стерлинга. Рахим получил прострел от Жесуза и с близкого расстояния не попал в пустые ворота.

На 87 минуте "Лион" поставил жирную точку в матче. Все тот же Дембеле оказался на ударной позиции и пробил Эдерсона во второй раз.

Времени, чтобы отыграться у "горожан" уже было слишком мало. "Лион" отстоял преимущество и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии".

Манчестер Сити – Лион видеообзор