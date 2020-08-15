В Барселоне 15-го августа состоялась квалификация гран-при Испании. Победу в квалификации на испанском этапе одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон в четвертый раз выиграл квалификацию в сезоне-2020. Об этом сообщает 24 канал.

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Ход квалификации

Первый сегмент квалификации увенчался первым в сезоне проходом хотя бы одного болида Alfa Romeo в топ-15. Это удалось Кими Ряйкконену. Однако впервые в сезоне выйти во вторую сессию не смог Джордж Рассел из Williams.

Второй сегмент квалификации завершился очередной неудачей пилота Ferrari Себастьяна Феттеля. Он занял 11-ю строчку и второй раз подряд не прошел в завершающий этап квалификации.

Также в топ-10 не прошли два пилота Renault, Кими Ряйкконен и Данил Квят.

В последней сессии уже традиционно для сезона-2020 борьба за поул велась между Хэмилтоном и Боттасом. Снова победу вырвал Хэмилтон.

Третьим в воскресенье, 16-го августа, стартует Макс Ферстаппен.

Результаты квалификации гран - При Испании

Хэмилтон Боттас Ферстаппен Перес Стролл Албон Сайнс Норрис Леклер Лозунги

Видеообзор квалификации гран-при Испании