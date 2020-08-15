Формула-1: Хэмилтон выиграл квалификацию гран-при Испании
В Барселоне 15-го августа состоялась квалификация гран-при Испании. Победу в квалификации на испанском этапе одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
Льюис Хэмилтон в четвертый раз выиграл квалификацию в сезоне-2020. Об этом сообщает 24 канал.
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Ход квалификации
Первый сегмент квалификации увенчался первым в сезоне проходом хотя бы одного болида Alfa Romeo в топ-15. Это удалось Кими Ряйкконену. Однако впервые в сезоне выйти во вторую сессию не смог Джордж Рассел из Williams.
Второй сегмент квалификации завершился очередной неудачей пилота Ferrari Себастьяна Феттеля. Он занял 11-ю строчку и второй раз подряд не прошел в завершающий этап квалификации.
Также в топ-10 не прошли два пилота Renault, Кими Ряйкконен и Данил Квят.
В последней сессии уже традиционно для сезона-2020 борьба за поул велась между Хэмилтоном и Боттасом. Снова победу вырвал Хэмилтон.
Третьим в воскресенье, 16-го августа, стартует Макс Ферстаппен.
Результаты квалификации гран - При Испании
- Хэмилтон
- Боттас
- Ферстаппен
- Перес
- Стролл
- Албон
- Сайнс
- Норрис
- Леклер
- Лозунги
Видеообзор квалификации гран-при Испании