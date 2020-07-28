Формула-1: легендарное Гран-при может вернуться уже в сезоне 2020
Календарь Формулы-1 сезона 2020 продолжает дополняться, ведь из-за карантина ряд стран отказались принимать этапы. Впервые с 2011 года "королева автоспорта" может вернуться в Турцию.
Организаторы Гран-при Турции намерены вернуть этап в календарь Формулы-1 уже в 2020 году. Об этом сообщает TCCB.
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Инициативу поддержал Эрдоган
Сообщается, что проект получил поддержку президента Турции Реджепа Эрдогана. Работа по возврату этапа уже ведется.
Гран-при Турции может пройти уже в 2020 году, получив место в чемпионате в осенней стадии.
Сейчас календарь Формулы-1 сформирован к 1 ноября и включает 13 гонок. Три гран-при уже состоялись:
- Гран-при Австрии выиграл Валттери Боттас (Mercedes)
- Гран-при Штирии выиграл Льюис Хэмилтон (Mercedes)
- Гран-при Венгрии выиграл Льюис Хэмилтон (Mercedes)
Гран-при Турции проводился на автодроме Стамбул Парк
Автодром был спроектирован Германом Тильке и открыт 21 августа 2005 года. На строительство было потрачено 230 миллионов долларов.
"Стамбул Парк" один из немногих автодромов, на которых гонки проходят против часовой стрелки
Последняя гонка состоялась в 2011 году. Тогда победу одержал Себастьян Феттель в составе Red Bull.