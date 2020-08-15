Полуфинальный матч Лиги Европы сезона 2019/2020 между миланским "Интером" и донецким "Шахтером" доверили польской бригаде арбитров. Игра пройдет 17-го августа.

Главным судьей матча "Интер" – "Шахтер" будет Шимон Марчиняк. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Стоит внимания: "Интер" рискует потерять одну из главных звезд перед матчем с "Шахтером"

Ассистентами главного арбитра будут: Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич (оба – Польша).

Арбитр VAR: Павел Гиль (Польша), помощник арбитра VAR – Томаш Квятковски (Польша).

Четвертый рефери: Уильям Коллам (Шотландия).

Марчиняк и украинские клубы

39-летний поляк ранее работал на нескольких матчах украинских команд: