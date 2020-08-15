"Интер" – "Шахтер": стал известен арбитр, который рассудит 1/2 финала Лиги Европы
Полуфинальный матч Лиги Европы сезона 2019/2020 между миланским "Интером" и донецким "Шахтером" доверили польской бригаде арбитров. Игра пройдет 17-го августа.
Главным судьей матча "Интер" – "Шахтер" будет Шимон Марчиняк. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Стоит внимания: "Интер" рискует потерять одну из главных звезд перед матчем с "Шахтером"
Ассистентами главного арбитра будут: Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич (оба – Польша).
Арбитр VAR: Павел Гиль (Польша), помощник арбитра VAR – Томаш Квятковски (Польша).
Четвертый рефери: Уильям Коллам (Шотландия).
Марчиняк и украинские клубы
39-летний поляк ранее работал на нескольких матчах украинских команд:
- полуфинал Лиги Европы 2015/16 "Шахтер" – "Севилья" (2:2)
- четвертьфинал Лиги Европы 2014/15 "Динамо" – Фиорентина" (1:1)
- плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2015/16 "Шахтер" – "Рапид" Вена (2:2)
- групповой этап Лиги Европы 2013/14 "Днепр" – Фиорентина" (1:2)
- контрольный матч Израиль – Украина (2: 3).