Украинские биатлонисты не смогли зацепиться за медали на 9 этапе Кубка мира в Нове-Место. Также неожиданно умер воспитанник Шахтера Ростислав Багдасаров. Обзор главных новостей спорта за 13 марта читайте в дайджесте Спорт 24.

Смерть футболиста

Скоропостижно умер воспитанник донецкого Шахтера Ростислав Багдасаров. На момент смерти футболисту было всего 27 лет.

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Скорее всего, причиной смерти футболиста стали проблемы с сердцем. Из-за проблем со здоровьем Багдасаров завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. Тогда футболисту было 24 года.

Багадасаров – воспитанник Шахтера. Футболист был в молодежной команде "горняков" с 2006 года. Выступал за Шахтер-3. В составе главной команды "горняков" не дебютировал.

В 2015 году выступал на любительском уровне за Колос Ковалевка. Также играл за Сталь из города Каменское. Последним клубом футболиста был все тот же Колос.

Защитник получал вызов в сборную Украины разных возрастных категорий. Больше всего матчей игрок провел за сборную Украины U-16.

Неудача украинских биатлонистов

13 марта в чешском Нове-Место прошли мужская и женская индивидуальные гонки в рамках 9 этапа Кубка мира.

Первыми на старт вышли мужчины. Украину представлял только Дмитрий Пидручный, так как Артем Прима снялся с гонки.

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Дмитрию Пидручному удалось отыграть 12 позиций. Наш биатлонист стартовал на 35 месте, а финишную линию пересек на 23 строчке.

Результаты гонки преследования

1. Кантен Фийон-Мае (Франция)

2. Йоханнес Бе (Норвегия)

3. Эмильен Жаклен (Франция)

...

23. Дмитрий Пидручный (Украина)

В женской гонке сборная Украины имела сразу трех представительниц и амбиции на медали. В частности, Юлия Джима стартовала на 5 месте с отставанием в 30 секунд от лидера.

Однако три штрафных круга отбросили Джиму на 15 место.

Результаты гонки преследования

1. Тириль Экхофф (Норвегия)

2. Динара Алимбекова (Беларусь)

3. Францсика Пройсс (Германия)

...

15. Юлия Джима (Украина)

25. Дарья Блашко

55. Анастасия Меркушина

Неожиданное фиаско Харлан

Титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан впервые за год приняла участие в Кубке мира в Будапеште (Венгрия). Украинка неожиданно вылетела из турнира в 1/32 финала.

Харлан потерпела обидное поражение от представительницы Польши Сильвии Матущак – 14:15. Ольга владела преимуществом в счете 14:11, но не сумела удержать победный результат.

Алина Комащук и Елена Кравацкая тоже уступили соперницам в первом раунде. Девушки проиграли представительницам Южной Кореи и России соответственно.

Из всех украинок только Ольге Ворониной удалось выйти в 1/16 соревнований. Она победила китаянку Цянь Цьжяуй – 15:12.

Результаты украинок

Ольга Харлан (Украина) – Сильвия Матушак (Польша) – 14: 15

Елена Кравацкая (Украина) – София Позднякова (Россия) – 9:15

Алина Комащук (Украина) – Чой Суйон (Южная Корея) – 13:15

Елена Воронина (Украина) – Цянь Цьжяуй (Китай) – 15:12

Неудачным получился старт и для украинских саблистов. Ни один из мужчин не сумел пройти квалификацию и пробиться в 1/32 турнира.

Михайлюк сменит клуб в НБА

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк снова сменит прописку в НБА. Украинец неожиданно покинет Детройт и перейдет в Оклахому.

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Детройт обменял Михайлюка и пик второго раунда драфта-2027 в Оклахома-Сити Тандер на атакующего защитника Хамиду Диалло. Последний в 2019 году стал победителем слэм-данков.

23-летний Михайлюк, который играл за Детройт с сезона-2018/2019, в этом сезоне демонстрирует результативную игру – 6,9 очка, 2,1 подбора и 1,6 ассиста за матч.

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