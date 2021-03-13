Умер воспитанник Шахтера Ростислав Багдасаров
Скоропостижно скончался воспитанник донецкого Шахтера Ростислав Багдасаров. На момент смерти футболисту было всего 27 лет.
Источник:"Профутбол Digital"
Причина смерти Багдасарова
По информации "Профутбол Digital", скорее всего, причиной смерти футболиста стали проблемы с сердцем.
К слову 17-летний футболист Люк Беннетт погиб в результате удара током
Сообщается, что из-за проблем со здоровьем Багдасаров завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. Тогда футболисту было 24 года.
Что известно о Багдасарове
- Багадасаров – воспитанник Шахтера. Футболист был в молодежной команде "горняков" с 2006 года. Выступал за Шахтер-3. В составе главной команды "горняков" не дебютировал.
- В 2015 году выступал на любительском уровне за Колос Ковалевка. Также играл за Сталь из города Каменское. Последним клубом футболиста был все тот же Колос.
- Защитник получал вызов в сборной Украины разных возрастных категорий. Больше всего матчей игрок провел за сборную Украины U-16.
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