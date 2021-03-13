Скоропостижно скончался воспитанник донецкого Шахтера Ростислав Багдасаров. На момент смерти футболисту было всего 27 лет.

Причина смерти Багдасарова

По информации "Профутбол Digital", скорее всего, причиной смерти футболиста стали проблемы с сердцем.

К слову 17-летний футболист Люк Беннетт погиб в результате удара током

Сообщается, что из-за проблем со здоровьем Багдасаров завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. Тогда футболисту было 24 года.

Что известно о Багдасарове