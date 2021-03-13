Один из лидеров мужской сборной Украины по биатлону Артем Прима пропустит гонку преследования в рамках 9 этапа Кубка мира в Нове-Место. Мужской персьют состоится 13 марта.

Пидручный – единственный представитель Украины

По результатам спринта на девятом этапе Кубка мира в гонку преследования отобрались только два представителя мужской сборной Украины. В частности, Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

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Но главный тренер сборной Украины Юрай Санитра сообщил, что Артем Прима не будет бежать в мужском преследовании.

Санитра заявил, что Прима будет готовиться к старту в смешанной эстафете. Впрочем, тренер не сообщил, в какой именно смешанной эстафете будет бежать Прима.

В воскресенье, 14 марта, в Нове-Место состоится смешанная и одиночная смешанная эстафеты.

Таким образом, в гонке преследования Украину будет представлять только Пидручный. Украинец стартует 35 с отставанием от лидера в 1 минуту и 33 секунды.

Гонка начнется в 15: 45.

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Прима не впервые пропускает гонку