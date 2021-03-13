Украинский биатлонист Прима второй раз подряд снялся с гонки преследования на Кубке мира
Один из лидеров мужской сборной Украины по биатлону Артем Прима пропустит гонку преследования в рамках 9 этапа Кубка мира в Нове-Место. Мужской персьют состоится 13 марта.
Источник:"Суспільне Спорт"
Пидручный – единственный представитель Украины
По результатам спринта на девятом этапе Кубка мира в гонку преследования отобрались только два представителя мужской сборной Украины. В частности, Дмитрий Пидручный и Артем Прима.
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Но главный тренер сборной Украины Юрай Санитра сообщил, что Артем Прима не будет бежать в мужском преследовании.
Санитра заявил, что Прима будет готовиться к старту в смешанной эстафете. Впрочем, тренер не сообщил, в какой именно смешанной эстафете будет бежать Прима.
В воскресенье, 14 марта, в Нове-Место состоится смешанная и одиночная смешанная эстафеты.
Таким образом, в гонке преследования Украину будет представлять только Пидручный. Украинец стартует 35 с отставанием от лидера в 1 минуту и 33 секунды.
Гонка начнется в 15: 45.
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Прима не впервые пропускает гонку
- Украинский биатлонист, который принял участие во всех гонках на чемпионате мира-2021, неожиданно пропустил эстафету в Нове-Место.
- Артем жаловался на боль в пояснице. Впоследствии Артем решил отказаться от участия в гонке преследования в рамках 8 этапа Кубка мира.
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