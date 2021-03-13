Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк неожиданно покинет Детройт. Баскетболист перейдет в Оклахому.

Неожиданный обмен

Детройт обменял украинского баскетболиста Святослава Михайлюка и пик второго раунда драфта-2027 в Оклахома-Сити Тандер на атакующего защитника Хамиду Диалло. Последний в 2019 году стал победителем слэм-данков.

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В клубе видят потенциал в этом баскетболисте, который хорошо впишется в перестройку состава. Уже этим летом 22-летний Диалло станет свободным агентом, а этот сезон является одним из лучших в его карьере. Баскетболист стабильно набирает 11,9 очка и делает 5,4 подбора в среднем за матч.

Detroit's 2027 second-round pick on way to OKC is via Houston, sources say. Diallo will be a restricted free agent this summer and Pistons see him a core player moving forward. Lu Dort's emergence made Diallo expendable, and Thunder add to massive stockpile of picks. https://t.co/6JPHL8Y5VL — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 13, 2021

23-летний Михайлюк, который играл за Детройт с сезона-2018/2019, в этом сезоне показывает весьма неплохие показатели – 6,9 очка, 2,1 подбора и 1,6 ассиста за матч. У украинского защитника завершается контракт, баскетболист заработает 1,7 миллиона долларов в текущем сезоне.