В чешском Нове-Место в субботу, 13 марта, состоялась женская гонка преследования 9 этапа Кубка мира по биатлону. Уверенную победу в персьюте одержала норвежка Тириль Экхофф.

Результаты гонки

1. Тириль Экхофф (Норвегия)

2. Динара Алимбекова (Беларусь)

3. Францсика Пройсс (Германия)

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15. Юлия Джима (Украина)

25. Дарья Блашко

55. Анастасия Меркушина

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Ход персьюта

Тириль Экхофф и Дениз Херрманн пришли первыми на дебютную стрельбу. Обе метко отработали и сохранили свои места. Отрыв Экхофф уже был более 15 секунд.

Вслед за ними шли Доротея Вирер и Франциска Пройсс. Украинка Юлия Джима, которая стартовала 5-й, отработала чисто и сохранила место в топ-10. Также идеально стреляли украинки Дарья Блашко и Анастасия Меркушина. Обе были в топ-30.

Неудержимая Тириль Экхофф несколько поспешила на второй стрельбе и совершила один промах. Однако он не помешал ей сохранить лидерство. Все преследовательницы тоже допустила по одной ошибке.

К сожалению, лидеров "поддержала" и Юлия Джима, которая ушла на 2 штрафных круга. Между тем удачно сработала Блашко, которая снова была точной. В то же время Меркушина допустила аж 3 промаха.

Экхофф пришла на третью стрельбу с преимуществом над Лизой-Терезой Хаузер и Динарой Алимбековой почти в 30 секунд. На этот раз норвежка не промахнулась и увеличила отрыв.

Свыше 30 секунд норвежке проигрывали Алымбекова и Пройсс. Украинки Джима и Блашко синхронно пошли на штрафной круг. Меркушина допустила 2 промаха.

На последней стрельбе Экхофф с невероятной скоростью закрыла все мишени и помчалась за победой. "Серебро" завоевала белоруска Динара Алимбекова. Она отработала чисто на "стойке" и не оставила шансов соперницам.

Борьба за "бронзу" развернулась между немкой Пройсс и итальянкой Доротеей Вирер. В итоге медаль выиграла Пройсс.

Юлия Джима на последней стрельбе отработала чисто и финишировала на 15 месте. Еще один промах в спой пассив записала Блашко – 25 место. Меркушина допустила еще два промаха и финишировала на 55 месте.