Полтавская Ворскла и Днепр-1 в субботу, 13 марта, встретились в 18 туре украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Полтаве завершился победой Днепра-1, хотя команда половину матча играла в меньшинстве.

Ворскла – Днепр-1 0:1

Гол: Довбик, 40

Удаление: Дуглас, 53 (Днепр-1)

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Обе команды предложили динамичный и силовой футбол. Хотя крайне острых моментов за первые 45 минут не было, однако к голу дело таки дошло.

Ворскла имела две возможности, чтобы отличиться в первой половине игры. В частности, после удара Тилля со штрафного на добивании оказался Скляр. С его выстрелом справился Юрчук.

Впоследствии Кулач должен был открывать счет в игре, однако Владислав пробил с убойной позиции прямо в Юрчука.

Днепр-1 ответил голом на 40 минуте. Артем Довбик в стиле Андрея Ярмоленко сместился с левого фланга в центр и разрядил свою пушку. Ризнык не смог отбить мяч, который залетел в верхний угол!

Видео гола Довбика

Сразу после перерыва днепряне могли увеличить преимущество. Чуже получил передачу с фланга и пробил в касание. Мяч после обводного удара хорвата пролетел возле рамки ворот Ризныка.

На 53 минуте ход игры резко изменился. Защитник Днепра-1 Дуглас сбил в центре поля Степанюка и получил вторую желтую карту – удаление.

Ворскла была близка, чтобы отыграться на 63 минуте. После заброса в штрафную Пуцлин получил передачу и мощно пробил. Юрчук совершил великолепный сейв, отбив мяч.

Несмотря на то, что Ворскла зажала гостей в штрафной, Днепр-1 имел свои моменты. Сначала перспективная атака днепрян завершилась ударом Цурикова в руки Ризныка. Впоследствии оформить дубль мог Довбик, но он также не смог переиграть Ризныка.

На 83 минуте Довбик выскочил на рандеву с Ризныком и не смог переиграть голкипера с первой попытки. И мяч снова оказался у Артема, однако он не попал в ворота. К счастью для Артема, он находился в офсайде. Иначе партнеры бы его не простили.

Свой момент был и у Ворсклы. Луизао красиво навесил в штрафную на Ребенка. Павел пробил головой, но не попал в нижний угол ворот.

В итоге Ворскла так и не смогла отыграться – 0:1. Днепр-1 празднует победу.

Благодаря победе Днепр-1 поднялся на 8 место. В активе днепрян 19 очков. Ворскла осталась на 5 месте и не потеряет свою позицию после этого тура. У полтавчан 28 очков.