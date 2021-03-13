Фийон-Мае оформил "золотой дубль" в драматическом персьюте в Нове-Место, прорыв Пидручного
В рамках 9 этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Мьесто (Чехия) 13 марта состоялась мужская гонка преследования. Победу в персьюте одержал француз Кантен Фийон-Имеет.
Источник:24 канал
Результаты гонки преследования
1. Кантен Фийон-Мае (Франция)
2. Йоханнес Бе (Норвегия)
3. Эмильен Жаклен (Франция)
...
23. Дмитрий Пидручный (Украина)
Стоящее Украинский биатлонист Прима второй раз подряд снялся с гонки преследования на Кубке мира
Ход гонки
На первую стрельбу первым пришел победитель спринта Кантен Фийон-Мае. Однако он и Тарьей Бе промахнулись по одному разу, поэтому в лидеры гонки вышли Лукас Хоффер и Эмильен Жаклен.
Единственный украинец Дмитрий Пидручный пошел на штрафной круг уже после первой стрельбы. Но украинец улучшил свою позицию, поднявшись с 35 места на 31.
После второй стрельбы Хоффер остался лидером. Но на пятки ему наступали Стурла Легрейд, Жаклен и братья Бе. К сожалению, подручный допустил 2 промаха и выпил из топ-40.
Третий огневой рубеж, на котором биатлонистов ждала стойка, удачно преодолели Фийон-Мае и Йоханнес Бе. Они воспользовались промахами Легрейда, Жаклена и Хоффера, которые синхронно зашли на штрафной круг.
Сразу 6 биатлонистов перед последней стрельбой находились в контактной борьбе за победу. Украинец Пидручный наконец отработал чисто, что позволило ему выйти на 30 строчку.
На решающей стрельбе лучше всего сработали два француза Фийон-Мае и Жаклен. Казалось, что они поведут борьбу за победу. Однако Фийон-Мае быстро бежал и выиграл гонку.
Жаклен чудом растерял преимущество над норвежцами Легрейдом и Бе. В итоге Бе вырвал серебряную награду, а Жаклен таки отстоял "бронзу".
Дмитрий Пидручный снова идеально сработал на стрельбе и поднялся на 23 место. Украинец отыграл 12 позиций по сравнению со стартовым местом.
Поделиться новостью