В рамках 9 этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Мьесто (Чехия) 13 марта состоялась мужская гонка преследования. Победу в персьюте одержал француз Кантен Фийон-Имеет.

Результаты гонки преследования

1. Кантен Фийон-Мае (Франция)

2. Йоханнес Бе (Норвегия)

3. Эмильен Жаклен (Франция)

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23. Дмитрий Пидручный (Украина)

Стоящее Украинский биатлонист Прима второй раз подряд снялся с гонки преследования на Кубке мира

Ход гонки

На первую стрельбу первым пришел победитель спринта Кантен Фийон-Мае. Однако он и Тарьей Бе промахнулись по одному разу, поэтому в лидеры гонки вышли Лукас Хоффер и Эмильен Жаклен.

Единственный украинец Дмитрий Пидручный пошел на штрафной круг уже после первой стрельбы. Но украинец улучшил свою позицию, поднявшись с 35 места на 31.

После второй стрельбы Хоффер остался лидером. Но на пятки ему наступали Стурла Легрейд, Жаклен и братья Бе. К сожалению, подручный допустил 2 промаха и выпил из топ-40.

Третий огневой рубеж, на котором биатлонистов ждала стойка, удачно преодолели Фийон-Мае и Йоханнес Бе. Они воспользовались промахами Легрейда, Жаклена и Хоффера, которые синхронно зашли на штрафной круг.

Сразу 6 биатлонистов перед последней стрельбой находились в контактной борьбе за победу. Украинец Пидручный наконец отработал чисто, что позволило ему выйти на 30 строчку.

На решающей стрельбе лучше всего сработали два француза Фийон-Мае и Жаклен. Казалось, что они поведут борьбу за победу. Однако Фийон-Мае быстро бежал и выиграл гонку.

Жаклен чудом растерял преимущество над норвежцами Легрейдом и Бе. В итоге Бе вырвал серебряную награду, а Жаклен таки отстоял "бронзу".

Дмитрий Пидручный снова идеально сработал на стрельбе и поднялся на 23 место. Украинец отыграл 12 позиций по сравнению со стартовым местом.