Титулованная фехтовальщица Ольга Харлан впервые за год приняла участие на Кубке мира в Будапеште (Венгрия). Украинка неожиданно вылетела из турнира в 1/32 финала.

Обидное поражение чемпионки

Наконец после долгого перерыва, который длился более года, начались соревнования для украинских фехтовальщиц. Первый этап Кубка мира взял свой старт в столице Венгрии.

Вот так Харлан снова намекнула на завершение карьеры

Украинская команда поехала на турнир в боевом составе, в котором была и лидер Ольга Харлан. Однако первые соревнования после паузы стали для 30-летней спортсменки крайне неудачными.

Уже в 1/32 финала Харлан потерпела обидное поражение от представительницы Польши Сильвии Матущак – 14:15. К слову, Ольга обладала преимуществом в счете 14:11, но не сумела удержать победный результат.

Алина Комащук и Елена Кравацкая также уступили соперницам в первом раунде. Девушки проиграли представительницам Южной Кореи и России соответственно. Из всех украинок только Ольге Ворониной удалось выйти в 1/16 соревнований. Она победила китаянку Цянь Цьжяуй – 15:12.

Все результаты украинок

Ольга Харлан (Украина) – Сильвия Матушак (Польша) – 14: 15

– 14: 15 Елена Кравацкая (Украина) – София Позднякова (Россия) – 9:15

– 9:15 Алина Комащук (Украина) – Чой Суйон (Южная Корея) – 13:15

– 13:15 Елена Воронина (Украина) – Цянь Цьжяуй (Китай) – 15:12

Неудачным получился старт и для украинских саблистов. Ни один из мужчин не сумел пройти квалификацию и пробиться в 1/32 турнира.