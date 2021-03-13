Вашингтон в ночь с 12 на 13 марта сыграл против Филадельфии в НБА. Хозяева с Алексеем Ленем потерпели 22-е поражение в сезоне.

На протяжении всего матча баскетболисты Филадельфии превосходили хозяев на площадке. Гости отдали Вашингтону лишь вторую четверть.

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Вашингтон – Филадельфия 101:127 (15:32, 38:31, 23:31, 25:33)

Украинский нападающий Алексей Лень получил свое время на паркете и провел неплохой поединок за Вашингтон. К слову, в прошлом матче против Мемфиса украинец стал худшим игроком встречи.

В этом противостоянии украинский легионер провел на площадке 6 минут 19 секунд. За это время Лень набрал 9 очков, сделал 1 подбор и 1 блок-шот.

По результативности Алексей стал четвертым в составе Вашингтона. Лучшим баскетболистом матча стал Рассел Уэстбрук из Вашингтона, набравший 25 пунктов.

Даже такая игра украинца не позволила его клубу избежать 22-го поражения в этом сезоне НБА. После этого поединка Вашингтон идет 12-м в Восточной конференции, в их активе лишь 14 побед.

Команда Леня уже на протяжении двух матчей не знает вкуса побед. Реабилитироваться баскетболисты Вашингтона смогут 14 марта против Милуоки.

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