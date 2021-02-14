Украинские биатлонистки провели мощный спринт на чемпионате мира-2021, а чемпионат Украины по футболу возобновился несмотря на неблагоприятную погоду. Обзор главных новости спорта за 13 февраля – в дайджесте Спорт 24.

Результаты ЧМ-2021 по биатлону

В субботу, 13-го февраля, в словенской Поклюке состоялась женская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира.

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Свою восьмую золотую медаль на чемпионатах мира выиграла норвежка Тириль Экхофф. "Серебром" удовлетворилась представительница Франции Анаис Шевалье-Буше. Сенсационно "бронзу" выиграла представительница Беларуси Анна Сола.

Украинские биатлонистки, к сожалению, не смогли побороться за награды, однако продемонстрировали неплохие результаты.

Лидер нашей сборной Елена Пидгрушная с одним промахом продемонстрировала 11 время. Дебютантка чемпионатов мира Дарья Блашко стала 14-й.

В гонку преследования квалифицировались Юлия Джима и Валентина Семеренко. Они заняли 37 и 50 места соответственно.

Возвращение УПЛ

Несмотря на сложную погоду Украинская Премьер-лига сезона-2020/2021 таки восстановилась 13 февраля. Правда не полноценно.

Поединок Колосса и Шахтера, который должен был пройти в Ковалевке, был отменен из-за неблагоприятной погоды. Игру перенесли на 14 февраля. Матч должен пройти в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

УПЛ возобновилась двумя параллельными матчами в Ужгороде и Запорожье. Минай принимал Львов и уступил со счетом 2:1. Впервые после возвращения в Украину за Минай в официальном матче сыграл Артем Милевский.

В то же время Заря благодаря дублю Александра Гладкого одолела Десну.

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Динамо же в напряженной игре победило донецкий Олимпик. Киевляне были вынуждены отыгрываться, ведь дончане открыли счет на 20 минуте.

Уже в середине первого тайма счет был равный. За Динамо отличился Артем Беседин, вернувшийся после дисквалификации.

После перерыва Олимпик остался в двойном меньшинстве и Динамо благодаря голам Виталия Буяльского и Беседина получило нужный результат.

Марченко в финале турнира в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко близок, чтобы получить первый титул в карьере. 33-летний теннисист вышел в финал теннисного турнира в Италии.

К слову Свитолина без проблем одолела Путинцеву на Australian Open и вышла в следующий раунд

На пути к финальному матчу Марченко в полуфинале победил второго сеяного итальянца Федерико Гайо. Матч продолжался полтора часа.

Илья Марченко – Федерико Гайо 2:0 (7:5, 6:1)

В первом сете теннисисты чрезвычайно уверенно играли на своей подаче. Однако в последнем гейме Марченко таки удалось взять брейк, который позволил ему выиграть сет.

Во второй партии нервы итальянца не выдержали. Он трижды проиграл на своей подаче и только однажды сделал брейк.

Украинец впервые с февраля 2020 года выступит в финале челленджера.

В финальном матче соперником Марченко будет титулованный британец Энди Маррей.