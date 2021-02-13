Луганская Заря в первом официальном матче в 2021 году обыграла дома черниговскую Десну. Победу луганчанам принес дубль Александра Гладкого.

Заря – Десна 2:1

Голы: Гладкий, 18, 62 – Тотовицкий, 21

Заре и Десне выпало открывать вторую часть чемпионата. Делать это пришлось на заснеженном поле в Запорожье. Хотя "Славутич арену" таки подготовили к матчу, расчистив снег, поэтому игра состоялась. А уже в воскресенье, 14 февраля, здесь сыграют Мариуполь и Александрия.

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Обе команды ведут борьбу за третье место. До этого матча эту позицию занимала Десна, опережая луганчан на три очка. Правда у Зари еще матч в запасе против Олимпика. Поэтому победитель этого матча как раз поднимался на третье место.

Заре удалось открыть счет после ошибки соперников. Паст неудачно вынес мяч, его подхватил Аллахьяр и отдал прострельный пас на Гладкого. Нападающий отличился ударом в касание.

Видео первого гола Гладкого

Но уже через три минуты счет был равным. На этот раз ошибку допустил защитник Зари – Абу Ханна пропустил прострел на Коноплю на фланг. Защитник вошел в штрафную и мощно пробил. Но мяч попал в перекладину и первым на добивании оказался Тотовицкий, который с метра отправил мяч под перекладину ворот.

Видео гола Тотовицкого

Команды в дальнейшем продолжали борьбу на каждом участке поля. Но забить еще один гол удалось только во втором тайме. И снова отличился Гладкий. На этот раз после навеса с фланга от Жуниора Рейса.

Видео второго гола Гладкого

Отметим, что в этом матче за Зарю дебютировал Захеди Шахаб. Он вышел во втором тайме незадолго до того, как Гладкий вывел луганчан вперед. У иранского нападающего был шанс отличиться, но он пробил мимо рамки ворот.

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Концовка матча отметилась травмой Имерекова. В игровом столкновении игрок Десны получил рассечение головы. Его не просто заменили, но и медики из скорой помощи за пределами поля оказывали помощь.

Заря победила и сравнялась по очкам с Десной. Команды делят третье место.