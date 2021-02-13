Украинский теннисист Илья Марченко близок, чтобы получить первый титул в карьере. 33-летний теннисист вышел в финал теннисного турнира в Италии.

Илья Марченко – Федерико Гайо 2:0 (7:5, 6:1)

К слову Свитолина без проблем одолела Путинцеву на Australian Open и вышла в следующий раунд

На пути к финальному матчу Марченко в полуфинале победил второго сеяного итальянца Федерико Гайо. Матч продолжался полтора часа.

В первом сете теннисисты чрезвычайно уверенно играли на своей подаче. Однако в последнем гейме Марченко таки удалось взять брейк, который позволил ему выиграть сет.

Во второй партии нервы итальянца не выдержали. Он трижды проиграл на своей подаче и только однажды сделал брейк.

Украинец впервые с февраля 2020 года выступит в финале челленджера.

Что такое челленджер? Серия соревнований под эгидой ATP. Турниры, входящие в серию ATP Challenger, в целом предназначены для теннисистов менее высокого уровня, чем в сериях ATP 500 и ATP 250, их призовой фонд ниже и сами они менее престижны.

В финальном матче соперником Марченко будет титулованный британец Энди Маррей.