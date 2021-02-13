Украинец Марченко вышел в финал теннисного турнира в Италии
Украинский теннисист Илья Марченко близок, чтобы получить первый титул в карьере. 33-летний теннисист вышел в финал теннисного турнира в Италии.
Источник:24 канал
Илья Марченко – Федерико Гайо 2:0 (7:5, 6:1)
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На пути к финальному матчу Марченко в полуфинале победил второго сеяного итальянца Федерико Гайо. Матч продолжался полтора часа.
В первом сете теннисисты чрезвычайно уверенно играли на своей подаче. Однако в последнем гейме Марченко таки удалось взять брейк, который позволил ему выиграть сет.
Во второй партии нервы итальянца не выдержали. Он трижды проиграл на своей подаче и только однажды сделал брейк.
Украинец впервые с февраля 2020 года выступит в финале челленджера.
В финальном матче соперником Марченко будет титулованный британец Энди Маррей.
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