Руководство Украинской премьер-лиги решило перенести матч Колос – Шахтер. Причиной стала непогода в Украине.

Ковалевку, где должен был состояться матч, засыпало снегом. Работники стадиона все утро пытались расчистить снег. Но впоследствии Укргидрометцентр выдал предупреждение об опасных метеорологических явлениях – порывах ветра, метели и гололеде.

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В УПЛ решили перенести матч. Игра Колос – Шахтер состоится в воскресенье, 14 февраля. Изменили и место проведения. Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Напомним, перед тем на этом стадионе в субботу, 13 февраля, Динамо сыграет против Олимпика.