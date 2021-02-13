На чемпионате мира по биатлону 13 февраля состоялась женская спринтерская гонка. Чемпионкой мира стала представительница Норвегии Тириль Экхофф.

Залогом победы Экхофф стала удачная стрельба и отличная дистанционная скорость. Норвежка 8-й раз стала чемпионкой мира.

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"Серебро" завоевала представительница Франции Анаис Шевалье-Буше. Она пробежала один штрафной круг и проиграла Экхофф 12 секунд. Сенсационно "бронзу" выиграла представительница Беларуси Анна Сола.

Результаты гонки

1. Тириль Экхофф (Норвегия)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

3. Анна Сола (Беларусь)

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11. Елена Пидгрушная (Украина)

14. Дарья Блашко

37. Юлия Джима

50. Валентина Семеренко

Как выступили украинки

Лучше всех спринт из представительниц Украины преодолела Елена Пидгрушная. Лидер нашей сборной с одним промахом показала 11-е время.

Дарья Блашко также допустила один промах. Дебютанка чемпионата мира продемонстрировала 14-е время.

Сразу по три штрафных круга пришлось пробежать Юлии Джиме и Валентине Семеренко. В итоге Джима заняла 37-е место, а Семеренко – 50.

Отметим, что все четыре представительницы Украины отобрались в гонку преследования, которая состоится уже 14 февраля.



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