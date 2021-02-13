Украину накрыла непогода. Снегом были засыпаны все города. И стадионы. Поэтому чтобы провести матчи, некоторые поля пришлось расчищать перед самой игрой.

Но расчищать снег пришлось не только работникам стадиона. Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу тоже взял лопату, чтобы отбросить снег с газона.

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Произошло это перед матчем против Олимпика на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Правда, очень скоро лопату у 75-летнего тренера отобрали. И уборкой снега занялись без его помощи.

Смотрите видео как Луческу убирает снег на стадионе