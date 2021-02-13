Как Луческу убирал снег на стадионе "Динамо" перед матчем против Олимпика: видео
Украину накрыла непогода. Снегом были засыпаны все города. И стадионы. Поэтому чтобы провести матчи, некоторые поля пришлось расчищать перед самой игрой.
Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Но расчищать снег пришлось не только работникам стадиона. Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу тоже взял лопату, чтобы отбросить снег с газона.
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Произошло это перед матчем против Олимпика на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Правда, очень скоро лопату у 75-летнего тренера отобрали. И уборкой снега занялись без его помощи.
Смотрите видео как Луческу убирает снег на стадионе
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