Чемпионат Украины сезона-2020/2021 возобновился 13 февраля в Ужгороде матчем между Минаем и Львовом. Выездную победу в 14 туре УПЛ удалось одержать гостям из Львова.

Минай – Львов 1:2

Голы: Шиндер, 47 – Альваро, 13, 45

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Гости лучше вошли в игру, ведь за стартовые минуты имели несколько возможностей отличиться. В частности, Шина не смог реализовать выход к воротам хозяев после провала в защите Миная. Футболист Львова с удобной позиции пробил в голкипера.

Похоже, что защитники Миная не спешили выходить из зимней спячки и на 13 минуте прозевали разрезной пас на Альваро. Бразилец вернулся во Львов и отметил возвращение голом.

23-летний хавбек вышел один на один с Каниболоцким и попал в ближний угол – 1:0.

Уже на 18 минуте удвоить счет мог Брикнер. Он едва не попал в девятку. После этого Минай перехватил инициативу.

Первый опасный момент у ворот гостей завершился ударом Кныша в стойку. В середине тайма Минай заработал острый стандарт перед штрафной львовян. Нуриев пробил под перекладину, но Костик совершил великолепный сейв.

Впоследствии Львов спасла уже перекладина после домашней заготовки хозяев.

В матче против Львова за Минай в официальных матчах дебютировал Артем Милевский. Артем вернулся в УПЛ.

В конце тайма Львову удалось закрепить преимущество. Что интересно, львовяне забили идентичный первому гол. Альваро избежал офсайда после разрезной передачи за спины защитников Миная. Дальше был вопрос техники, которая бразильца не подвела.

Уже в компенсированное к первому тайму время Милевский был близок, чтобы записать на себя ассист. Сначала он вывел на ударную позицию Нуриева, но тот попал во вратаря. Впоследствии Артем отдал пяткой пас на Кожанова, но тот не смог переиграть голкипера.

Сразу после перерыва Минаю удалось отыграть один мяч. Кожанов классно навесил в штрафную на Антона Шиндера и тот переправил мяч в ворота.

Львов ответил великолепным ударом шины, но в руки Каниболоцкому. На 68 минуте восстановить паритет мог Шиндер. Антон из пределов штрафной пробил в футзальном стиле, но Костик поймал мяч.

На 81 минуте ничью Минаю мог принести Карась. Он остался в штрафной львовян и после заброса в штрафную пробил головой. Костик совершил очередной прекрасный сейв.

В итоге Львов отстоял победу, которая позволила команде подняться на 10 место в таблице. Минай – 12-й.

Минай – Львов видеообзор