Свитолина без проблем одолела Путинцеву на Australian Open и вышла в четвертый круг
Украинская теннисистка Элина Свитолина сумела пробиться в четвертый круг Australian Open. На своем пути она одолела Юлия Путинцеву из Казахстана.
Источник:24 канал
Свитолина не слишком удачно начала игру, сразу же проиграв свою подачу. Впоследствии она ее отыграла. Однако в седьмом гейме вновь уступила сопернице.
Этот момент в игре стал переломным. После этого Свитолина выиграла все девять геймов подряд, сыгравших в игре. В первом сете она таки сумела с четвертой попытки реализовать брейк.
Во втором сете Путинцева еще сначала пыталась на равных соревноваться, но в концовке отдала победу без боя.
Элина Свитолина – Юлия Путинцева 2:0 (6:4, 6:0)
"Я очень счастлива и довольна своим выступлением, довольна тем, как я смогла вернуться в игру. Сегодня было очень непросто, потому что я играла совсем в других условиях в прошлом круге. 7 часов вчера, когда много зрителей, другой корт, и сейчас совсем другая ситуация, почти как тренировка. Несколько раз эта мысль проскакивала в моей голове, но я пыталась себя настроить, что играю на турнире Grand Slam, что это важный матч. Было непросто сконцентрироваться. Я пыталась сфокусироваться только на игре, на том, что мне нужно делать на корте", – рассказала после матча Свитолина.
В 1/8 финала соперницей украинки станет американка Джессика Пагула.
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