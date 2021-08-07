"Бронза" Горуны, новый тренер сборной Украины: топ-новости спорта 6 августа

В пятницу, 6 августа, состоялось немало событий в мире спорта. О важнейших из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Украинский каратист Горуна – бронзовый призер Олимпиады-2020

Станислав Горуна вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в кумитэ (до 75 килограммов). Украинский каратист едет в Украину с бронзовой наградой.

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В полуфинальной схватке соперником украинца стал каратист из Италии Луиджи Буса. С первых секунд каратисты не форсировали событий, но один балл (юко) в атаке первым заработал итальянец.

Станислав молниеносно поймал соперника на ошибке и сделал подсечку. Но на балы этот момент не тянул. Еще два балла заработал Буса (0:3). Очень сложно давался этот бой украинцу.

К сожалению, Горуна не смог отыграть отставание и получил "бронзу" Олимпийских игр в Токио. Львовянин принес Украине вторую награду в каратэ на японской земле.

Первую медаль для нашей страны принесла Анжелика Терлюга – "серебро".

Президент УАФ намекнул на нового тренера сборной Украины

Уже в ближайшие дни сборная Украины по футболу получит новый тренерский штаб. Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, когда фанаты узнают преемника Андрея Шевченко.

В понедельник, 9 августа, состоится исполком УАФ, где будет представлен новый тренерский штаб "сине-желтых": "У нас нет финансовых вопросов и проблем ни с одним из кандидатов, равно как ни с кем и из бывшего штаба сборной. Могу заверить, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопрос финансов стоять на первом месте".

Новый тренерский штаб будет готовить команду к поединкам отбора чемпионата мира-2022. Ближайшие отборочные матчи для "сине-желтых" – 1 сентября на выезде со сборной Казахстана и 4 сентября дома с французами.

Кандидаты на пост тренера сборной Украины

1 августа стало известно, что контракт Андрея Шевченко с УАФ закончился. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу. Вместе с ним больше в "сине-желтой" команде не будет работать помощником украинца Андреа Малдера и Александр Шовковский.

Сергей Ребров стал одним из главных кандидатов на эту должность в национальной команде. Наставник уже даже ищет варианты, как ему досрочно разорвать контракт с клубом Аль-Айн, которым сейчас руководит специалист.

Среди вариантов возглавить сборную есть легендарный тренер Мирон Маркевич, который уже ранее работал с "сине-желтыми".

Белорусских тренеров выдворили из Олимпийских игр в Токио

На фоне ситуации вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую пытались силой заставить прервать выступление на Олимпиаде в Токио и вернуться из Японии на родину, Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу, 6 августа, отозвал аккредитацию в двух тренеров спортсменки: Артура Шумака и Юрия Мойсевича.

Они уже покинули Олимпийскую деревню, но МОК "предоставит им возможность высказаться", отметили в комитете. Они должны будут покинуть Токио.

Комитет отмечает, что решение было принято в качестве временной меры в интересах благополучия спортсменов из Беларуси, которые все еще находятся в Токио.

Скандал вокруг Тимановской: коротко

Скандал разгорелся на Олимпиаде в Токио. Тимановская публично выразила возмущение из-за того, что девушку заставляли бежать не только свою эстафету, но и вместо других спортсменок из Беларуси.

Спортсменка раскритиковала спортивное руководство страны, из-за чего теперь не может вернуться в Беларусь из-за опасности.

Алексей Середа стал автором исторического достижения на Олимпиаде

Украинский прыгун Алексей Середа прошел в полуфинал прыжков в воду на Олимпийских Играх в Токио. Середа был последним представителем Украины в прыжках в воду, который вышел на квалификацию.

Уроженец Николаева занял 6 место в квалификации, благодаря чему получил путевку в полуфинал мужских олимпийских соревнований по прыжкам в воду с вышки (10 метров).

Алексей Середа стал первым в истории Украины прыгуном в воду, который преодолел этап квалификации. 15-летний спортсмен продолжит борьбу за финал в следующей стадии.