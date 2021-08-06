Они уже покинули Олимпийскую деревню, но МОК "предоставит им возможность высказаться", отметили в комитете. Они должны будут покинуть Токио.
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Комитет отмечает, что решение было принято в качестве временной меры в интересах благополучия спортсменов из Беларуси, которые все еще находятся в Токио.
Скандал вокруг Тимановской: коротко
- Скандал разгорелся на Олимпиаде в Токио. Тимановская публично выразила возмущение из-за того, что девушку заставляли бежать не только свою эстафету, но и вместо других спортсменок из Беларуси.
- Спортсменка раскритиковала спортивное руководство страны, из-за чего теперь не может вернуться в Беларусь из-за опасности.
- Ее пытались заставить покинуть Японию и вернуться домой, но Тимановская в аэропорту обратилась к правоохранителям и попросила защиты.
- Тимановская убеждена, что ее бы могли бросить за решетку после возвращения в Беларусь.
- Тимановская прибыла в Варшаву самолетом в среду вечером. Она летела из Токио с пересадкой в Вене. Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу, чтобы она могла убежать от белорусского режима.