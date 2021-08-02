Как сообщила редакция телеканалов "Футбол", а позже подтвердил и известный журналист Игорь Цыганык, Сергей Ребров находится в числе основных кандидатов на роль тренера сборной Украины, рядом с Мироном Маркевичем.

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По словам источника, у Реброва есть возможность разорвать контракт с Аль-Айном преждевременно, что позволит ему возглавить национальную команду Украины.

Ребров уже начал переговоры со своими агентами по преждевременному разрыву контракта, пояснил Цыганык.

Кто может возглавить сборную Украины по коэффициентам Favbet? Эсперты вероятность назначения Реброва тренером сборной Украины к 1 сентября 2021 года оценили коэффициентом 3. На назначение Мирона Маркевича выставили коэффициент 1,5. Коэффициент 7 – так оценили вероятность назначения Руслана Ротаня.

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