Шовковский поблагодарил Шевченко за возможность присоединиться к тренерскому штабу нашей сборной и президента УАФ Андрея Павелко, который поддержал его кандидатуру.
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Хочу поблагодарить каждого, с кем пришлось сотрудничать в этот период – от медицинского персонала до административного,
– отметил Шовковский.
По мнению украинца, это были фантастические три года, где он работал с профессионалами своего дела. Шовковский отметил, что украинская сборная прошла замечательный путь в Лиге Наций до фантастического выступления в квалификации на Евро-2020.
Андрей Шевченко покинул сборную Украины: что известно
- 1 августа Андрей Шевченко заявил, что его контракт с УАФ закончился. Он поблагодарил всех за работу. Это сделал и его помощник Андреа Малдера.
- Хотя в июне 2020 года УАФ предложили Шевченко контракт на 2,5 года (до 31 декабря 2022 года), а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.
- На 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение в отношении тренерского штаба сборной Украины. Ему придется готовить команду к матчам отбора ЧМ-2022. Ближайшие матчи отбора для сборной Украины – 1 сентября на выезде со сборной Казахстана и 4 сентября дома со сборной Франции.