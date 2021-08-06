Уроженец Николаева занял шестое место в квалификации, благодаря чему получил путевку в полуфинал мужских олимпийских соревнований по прыжкам в воду с вышки (10 метров).

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Алексей Середа стал первым в истории Украины прыгуном в воду, который преодолел этап квалификации. 15-летний спортсмен продолжит борьбу за финал в следующей стадии.

Что сказал сам спортсмен

Юный спортсмен не рассчитывает на медали, но хотел бы пробиться в финал.

Не ожидаю от себя каких-то медалей. Ожидаю от себя хорошее выступление и все. Не могу надеяться на медали, потому что там очень сильные соперники, а я еще в юном возрасте и мне еще с ними трудно бороться,

– сказал он.

"Мы не ставили особого задания. Попасть в финал – было бы хорошо. И показать хорошее выступление. Мой возраст? Да, это мое преимущество, на меня не давит то, что я взрослый, это мои сверстники, например, а я должен соревноваться. А я думаю так: хорошо прыгать, показать выступление и все. Поэтому это плюс", – подытожил Середа.

Полуфинал олимпийского турнира с участием украинца состоится 7 августа в 04:00 по киевскому времени.