Андрей Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины 15 июля 2016 года. Произошло это после провального выступления нашей команды на Евро-2016, где командой руководил Михаил Фоменко. Шевченко был помощником в его тренерском штабе.

Соглашение с Шевченко подписали по схеме "2+2". Первые два года – это отбор на ЧМ-2018, который должен был состояться в России. Мы его провалили. Но сделка была пролонгирована. И уже на Евро-2020 наша команда квалифицировалась с первого места в группе.

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В июле 2020 года контракт Шевченко со сборной должен был закончиться. Это должно было бы произойти после чемпионата Европы. Но учитывая, что турнир был перенесен на год из-за пандемии коронавируса, то и контракт решили продлить. Вот только в Украинской ассоциации футбола заявили, что исполком проголосовал за продление сделки на 2,5 года – до 31 декабря 2022 года. То есть до конца чемпионата мира по футболу, который в 2022 году состоится в ноябре – декабре.

Такое заявление в УАФ сделали 7 июня 2020 года после конгресса УАФ во Львове. И привели цитату Шевченко по этому поводу.

"Хочу поблагодарить за поддержку и теплый прием. Мне очень приятно, что Исполком УАФ дал возможность мне и членам моего штаба еще на два с половиной года продолжить работу в национальной сборной Украины. Договоренность достигнута, в ближайшее время мы уладим все юридические моменты", – цитируют Шевченко сайте УАФ.

Уже 2 сентября 2020 года перед матчем в Лиге наций против Швейцарии, Шевченко подтвердил, что продлил соглашение со сборной.

"Недавно я заключил новый контракт на два с половиной года, поэтому все мои планы связаны исключительно со сборной Украины. Это выступление в Лиге наций, подготовка к Евро-2020 и квалификации чемпионата мира", – заявил Шевченко.

Каким образом после этого у него может закончиться контракт 1 августа 2021 года – остается неизвестным.

В то же время 11 мая 2021 года журналист Игорь Цыганык заявил, что у Шевченко контракт со сборной только до окончания перенесенного Евро-2020.