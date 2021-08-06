Новый тренер уже на пороге сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, когда сборная Украины получит нового главного тренера. Глава даже намекнул на его гражданство.

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В понедельник, 9 августа, состоится исполком УАФ, где будет представлен новый тренерский штаб "сине-желтых": "У нас нет финансовых вопросов и проблем ни с одним из кандидатов, равно как ни с кем и из бывшего штаба сборной. Могу заверить, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопрос финансов стоять на первом месте".

Рассказал Павелко и о том, можно ли будет увидеть у руля сборной иностранного специалиста.

Я уверен, что в Украине много своих специалистов, которые гораздо лучше знают и понимают наш футбол. И я уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную,

– ответил Андрей Павелко.

Новый тренерский штаб будет готовить команду к поединкам отбора чемпионата мира-2022. Ближайшие отборочные матчи для "сине-желтых" – 1 сентября на выезде со сборной Казахстана и 4 сентября дома с французами.

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