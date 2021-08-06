В спортивной ходьбе на 50 километров выступало три украинца: Банзерук Иван, Литанюк Валерий и Закальницкий Марьян. Банзерук сошел с дистанции. Закальницкий и Литанюк финишировали 25 и 39 соответственно.

К теме Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио

В гребле на каноэ украинская двойка Лузан Людмила/Четверикова Анастасия с первого места вышла в полуфинал Олимпиады. В гребле и другие украинцы успешно выступили. Павел Алтухов и Юрий Вандюк квалифицировались в полуфинал на каноэ на дистанции 1000 м. Продолжает бороться за награды сборная Украины (восьмерка) на байдарке.

Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко преодолели квалификацию и вышли в финал по художественной гимнастике.

Оксана Ливач в вольной борьбе в категории до 50 кг победила Ибрис Абят, а в 1/4 финала уступила китаянке Сунь Янань. Благодаря тому, что китаянка вышла в финал украинка завтра продолжит борьбу за бронзовую медаль в утешительном турнире.

Каратистка Анита Серегина в кумите до 61 кг не смогла преодолеть групповой этап соревнований, заняв третье место в группе. А вот Станислав Горуни в весовой категории до 75 кг со второго места вышел из группы и в полуфинале уступил итальянцу Луиджи Бузу, который, кстати, в дальнейшем стал олимпийским чемпионом. Горуна стал бронзовым призером Олимпиады и принес 14 медаль Украине.

15-летний Алексей Середа уверенно преодолел квалификацию в прыжках в воду с вышки 10 м и завтра в полуфинале будет бороться за выход в финал.

В велоспорте сегодня проходил женский спринт на треке. Елена Старикова сумела выйти в 1/8 финала. Любовь Басова сначала проиграла в 1/32 финала, после чего не смогла победить и в утешительном заезде.

В спортивной ходьбе на 20 км принимали участие три украинки: Людмила Оляновская, Мария Сахарук и Анна Шевчук. Лучше всего среди них выступила Мария Сахарук – финишировала 19. Анна Шевчук и Людмила Оляновская финишировали соответственно на 27 и 43 местах.

В артистическом плавании в противостоянии восьмерок успешно выступила сборная Украины. По итогам технической программы украинки занимают 3-е место. В субботу, 7 августа, финал завершит произвольная программа.

Медальные результаты Олимпиаде-2020 6 августа

Легкая атлетика

Мужчины – спортивная ходьба 50 км

1. Давид Томала (Польша)

2. Йонатан Гильберт (Германия)

3. Эван Данфи (Канада)

Пляжный волейбол

Женский финал

1. Эйприл Росс/Аликс Клайнман (США)

2. Таликва Клэнси/Мариафе Артачо (Австралия)

3. Иоанна Гайдрих/Анук Верже-Депре (Швейцария)

Футбол

Женский турнир

1. Канада

2. Швеция

3. Мексика

Бокс

Мужчины, 91 кг

1. Хулио Сесар ла Крус (Куба)

2. Гаджимагомедов Муслим (РОК)

3. Дэвид Ньика (Новая Зеландия)

3. Абнер Тейшейра (Бразилия)

Современное пятиборье

Женщины

1. Кейт Френч (Великобритания)

2. Лаура Асадаускайте (Литва)

3. Саролта Ковач (Венгрия)

Велоспорт, трек

Мужской спринт

1. Гарри Лаврейсен (Нидерланды)

2. Джеффри Гогланд (Нидерланды)

3. Джек Карлин (Великобритания)

Женский Мэдисон

1. Великобритания

2. Дания

3. РОК

Спортивная ходьба

Женщины – 20 км

1. Антонелла Пальмисано (Италия)

2. Сандра Аренас (Колумбия)

3. Лю Хун (Китай)

Каратэ

Кумите мужчины до 75 кг

1. Луиджи Буза (Италия)

2. Рафаэль Агаев (Азербайджан)

3. Габор Харспатаки (Венгрия)

3. Горуна Станислав (Украина)

Ката мужчины

1. Ре Киюна (Япония)

2. Дамиан Кинтеро (Испания)

3. Али Софуоглу (Турция)

3. Ариэль Торрес (США)

Кумите женщины до 61 кг

1. Йована Прекович (Сербия)

2. Инь Сяоянь (Китай)

3. Гиана Фарук (Египет)

3. Мерве Чобан (Турция)

Скалолазание

Многоборье. Женщины

1. Яня Гарнбрет (Словения)

2. Михо Нонака (Япония)

3. Акийо Ногучи (Япония)

Спортивная борьба

Женщины. Вольная Борьба – 53 кг

1. Мукайда Маю (Япония)

2. Пан Цяньюй (Китай)

3. Бат-Очирин Болортуяа (Монголия)

3. Колодинская Ванесса (Беларусь)

Мужчины. Вольная Борьба – 125 кг

1. Гейбл Стивесон (США)

2. Гено Петриашвили (Грузия)

3. Таха Акгюль (Турция)

3. Амир Хоссейн Заре (Иран)

Мужчины. Вольная борьба – 74 кг

1. Сидаков Заурбек (РОК)

2. Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь)

3. Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан)

3. Данияр Кайсанов (Казахстан)

Легкая атлетика

Мужчины – эстафета 4х100

1. Италия

2. Великобритания

3. Канада

Женщины – эстафета 4х100

1. Ямайка

2. США

3. Великобритания

Женщины – 1500 м

1. Фаит Кипьегон (Кения)

2. Лора Муир (Великобритания)

3. Сифан Хассан (Нидерланды)

Мужчины – 5000 м

1. Джошуа Кипруи Чептегей (Уганда)

2. Мохаммед Ахмед (Канада)

3. Пол Кипкемой Челимо (США)

Женщины – 400 м

1. Шона Миллер (Багамские Острова)

2. Мэрилейди Паулино (Доминиканская Республика)

3. Эллисон Феликс (США)

Женщины – копье

1. Лю Шеин (Китай)

2. Мария Андрейчик (Польша)

3. Келси-Ли Робертс (Австралия)

Хоккей на траве

Женщины

1. Нидерланды

2. Аргентина

3. Великобритания

Настольный теннис

Мужчины. Командный турнир

1. Китай

2. Германия

3. Корея