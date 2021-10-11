Фьюри уверен, что после его нокаута Уайлдер завершит карьеру

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал судьбу Деонтея Уайлдера после поражения. Британский боксер уверен, что соперник не сможет больше выйти на ринг.

"После таких пропущенных ударов иногда люди не возвращаются в бокс"

Тайсон Фьюри в 11-м раунде отправил Деонтея Уайлдера в глубокий нокаут. На лице американца было видно, как ему сложно прийти в себя после такой мощной комбинации соперника в голову.

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Сразу после поединка Уайлдера госпитализировали. Как рассказал тренер, у боксера из США перелом руки и пальца, также травмирована губа.

Фьюри рассказал о поединке с Уайлдером. Тайсон считает, что его мощный кулак поставил точку в карьере соперника. После такого количества выброшенных ударов большинство боксеров больше не возвращаются на ринг.

Я чувствовал, как он устает, что он еле на ногах стоит. Я пробивал жестким правым в висок, после таких пропущенных ударов иногда люди в бокс не возвращаются. Я просто надеюсь, что с ним все в порядке, потому что он взял на себя слишком много ударов: правые боковые, удары снизу, так что да, пропустил он точно достаточно. Посмотрим, как у него все будет складываться в будущем,

– заявил Фьюри.

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