"После таких пропущенных ударов иногда люди не возвращаются в бокс"

Тайсон Фьюри в 11-м раунде отправил Деонтея Уайлдера в глубокий нокаут. На лице американца было видно, как ему сложно прийти в себя после такой мощной комбинации соперника в голову.

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Сразу после поединка Уайлдера госпитализировали. Как рассказал тренер, у боксера из США перелом руки и пальца, также травмирована губа.

Фьюри рассказал о поединке с Уайлдером. Тайсон считает, что его мощный кулак поставил точку в карьере соперника. После такого количества выброшенных ударов большинство боксеров больше не возвращаются на ринг.

Я чувствовал, как он устает, что он еле на ногах стоит. Я пробивал жестким правым в висок, после таких пропущенных ударов иногда люди в бокс не возвращаются. Я просто надеюсь, что с ним все в порядке, потому что он взял на себя слишком много ударов: правые боковые, удары снизу, так что да, пропустил он точно достаточно. Посмотрим, как у него все будет складываться в будущем,

– заявил Фьюри.

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