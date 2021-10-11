"После таких пропущенных ударов иногда люди не возвращаются в бокс"
Тайсон Фьюри в 11-м раунде отправил Деонтея Уайлдера в глубокий нокаут. На лице американца было видно, как ему сложно прийти в себя после такой мощной комбинации соперника в голову.
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Сразу после поединка Уайлдера госпитализировали. Как рассказал тренер, у боксера из США перелом руки и пальца, также травмирована губа.
Фьюри рассказал о поединке с Уайлдером. Тайсон считает, что его мощный кулак поставил точку в карьере соперника. После такого количества выброшенных ударов большинство боксеров больше не возвращаются на ринг.
Я чувствовал, как он устает, что он еле на ногах стоит. Я пробивал жестким правым в висок, после таких пропущенных ударов иногда люди в бокс не возвращаются. Я просто надеюсь, что с ним все в порядке, потому что он взял на себя слишком много ударов: правые боковые, удары снизу, так что да, пропустил он точно достаточно. Посмотрим, как у него все будет складываться в будущем,
– заявил Фьюри.
Фьюри – Уайлдер: главное о красивом бое
- Боксеры эффектно вышли на ринг. Уайлдеру не хватило всего одного раунда, чтобы простоять весь 12-раундовый бой. Фьюри таки второй раз подряд нокаутировал соперника. Хотя сам Тайсон дважды побывал в третьем раунде в нокдауне. Такой неприятный опыт был впервые в его карьере.
- После успешной защиты пояса WBC британец не сдержал слез, успокаивать на ринг вышла его жена. После интервью боксер из Великобритании даже спел песню.
- По словам Фьюри, в контракте поединка нет права на реванш для Уайлдера.
- После боя британский боксер заявил, что ждет реванша Усика и Джошуа.