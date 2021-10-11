"Після таких пропущених ударів іноді люди не повертаються у бокс"

Тайсон Ф'юрі в 11-му раунді відправив Деонтея Уайлдера у глибокий нокаут. На обличчі американця було видно, як йому складно прийти до себе після такої потужної комбінації суперника у голову.

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Відразу після поєдинку Уайлдера госпіталізували. Як розповів його тренер, у боксера з США перелом руки та пальця, також травмована губа.

Ф'юрі розповів про поєдинок з Уайлдером. Тайсон вважає, що його потужний кулак поставив крапку у кар'єрі суперника. Після такої кількості викинутих ударів більшість боксерів більше не повертаються на ринг.

Я відчував, як він втомлюється, що він ледве на ногах стоїть. Я пробивав жорстким правим в скроню, після таких пропущених ударів іноді люди в бокс не повертаються. Я просто сподіваюся, що з ним все в порядку, тому що він взяв на себе дуже багато ударів: праві бічні, удари знизу, так що так, пропустив він точно достатньо. Подивимося, як у нього все буде складатися в майбутньому,

– заявив Ф'юрі.

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