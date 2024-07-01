Четыре дня на Евро-2024 продолжались поединки стадии 1/8 финала плейоф. По его итогам стали известны сборные, которые продолжат борьбу за престижный трофей, пишет 24 Канал.

К теме Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

Кто вышел в 1/4 финала Евро-2024

Первым четвертьфиналистом стала сборная Швейцарии. "Красные крестоносцы" уверенно обыграли действующих чемпионов Европы итальянцев со счетом 2:0. "Скуадра Адзурра" покинула турнир после первой стадии плейоф.

Не без приключений квалифицировалась в следующий раунд сборная Германии. Поединок с участием хозяев чемпионата против Дании был остановлен в первом тайме из-за грозы и сильного ливня. После возобновления матча Бундестим забил два гола "красно-белым" и завоевали путевку в четвертьфинал.

Сборная Англии едва не вылетела с ЧЕ в поединке со Словакией (2:1). Соперник Украины по группе Е доставил немало хлопот вице-чемпионам Европы. Только благодаря голам Беллингема и Кейна "Три льва" продолжат свой турнирный путь.

Свои чемпионские амбиции в матче с Грузией (4:1) испания подтвердила свои чемпионские амбиции в матче с Грузией (4:1). "Фурия Роха" разгромила "кавказских крестоносцев" и уверенно вышла в четвертьфинал.

Сборная Франции вымучила победу над Бельгией (1:0) и пробилась в четвертьфинал. Команде Дешама помог автогол защитника "красных дьяволов".

Следующие участники четвертьфиналов определятся 1 и 2 июля, когда состоятся матчи: Португалия – Словения, Румыния – Нидерланды и Австрия – Турция.

Сетка четвертьфинальных матчей

5 июля, 19:00. Испания – Германия (Штутгарт)

5 июля, 22:00. Португалия/Словения – Франция (Гамбург)

6 июля, 19:00. Англия – Швейцария (Дюссельдорф)

6 июля, 22:00. Румыния/Нидерланды – Австрия/Турция (Берлин)

Отметим, что полуфинальные поединки состоятся 9 и 10 июля. Победитель Евро-2024 определится в Берлине 14 июля.