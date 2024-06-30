Испания – Грузия 4:1

Гол: Родри, 40, Руис, 51, Уильямс, 76, Ольмо, 83 – Ле Норман, 18

Сборная Грузии впервые в своей истории попала на чемпионат Европы. Дебютный турнир смело можно записать в актив "крестоносцев", пишет 24 Канал.

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Грузия удивляет на старте битвы

В 1/8 финала грузинам достался один из сильнейших соперников – сборная Испании. Трехкратные чемпионы Европы традиционно считаются главными фаворитами континентального турнира.

В начале встречи "Фурия роха" прижала "крестоносцев" на их половине поля. Мамардашвили в рамке ворот творил чудеса, спасая свою команду.

Как гром среди ясного неба стал для испанцев пропущенный мяч. Ле Норман под давлением Кварацхелии неудачно прервал поперечную передачу, отправив мяч в собственные ворота.

Видео автогола Ле Нормана

Еще до перерыва испанцы сумели отыграться. На 40-й минуте Родри точным ударом с границы штрафной площади завершил комбинацию партнеров по команде.

Видео гола Родри

В раздевалку команды ушли при счете 1:1. Грузины доказали, что их нельзя недооценивать.

Класс испанцев дал о себе знать

На 49-й минуте Кварацхелия едва не наказал голкипера испанцев Симона, который вышел далеко от ворот. Мяч пролетел рядом со стойкой.

Сразу после неиспользованного момента "крестоносцы" пропустили. Ламин Ямаль выполнил фантастическую передачу на Фабиана Руиса, который в воздухе переиграл защитников Грузии. 2:1.

Видео гола Руиса

На 63-й минуте Ламин Ямаль оказался на удобной позиции и пробил по воротам. Однако мяч после удара 16-летнего вундеркинда разминулся с воротами.

Впоследствии голы Нико Уильямса и Дани Ольмо сняли вопрос о победителе матча.

Видео гола Уильямса

Видео гола Ольмо

Все попытки Сакартвело отыграться завершились ничем. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Испании со счетом 4:1.

Видеообзор матча Испания – Грузия

Самобытная сборная Грузии завершила турнир на стадии 1/8 финала. Перформанс "крестоносцев" долго будут помнить болельщики.

В четвертьфинале Испания встретится с хозяевами чемпионата – Германией. Матч в Штутгарте состоится 5 июля.